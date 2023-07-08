天使戰績一路向下，距離季後賽目標越來越遠，二刀流球星大谷翔平離隊機率也隨之增高，外傳下一站為道奇的呼聲最高，而今（8日）大聯盟官方在推特發布一張大谷翔平和道奇明星強打貝茲（Mookie Betts）互相擊掌的照片，引發眾多網友歪樓。

貝茲（Mookie Betts）職業生涯多出現在右外野防區，但這個位置本季多由打擊回溫的黑伍德（Jason Heyward）擔綱，而貝茲身體協調性實在太過出色，自從主動請纓以先發游擊手身分上場後，讓羅伯茲（Dave Roberts）欲罷不能，今對陣天使，貝茲以開路先鋒兼二壘手登場。

大谷翔平4局上敲安，下一棒沃德（Taylor Ward）內野安打，大谷翔平站上二壘，因此也出現和貝茲互動的機會。大谷翔平本季以投手身分交手貝茲，4打數敲出1安，雙方平分秋色。不過今年經典賽上，大谷翔平如漫畫般登場，拯救日本隊的歷史畫面，貝茲敲出雙殺打讓「大和軍團」解除大半危機，可說是大谷翔平的貴人之一。

大聯盟發布兩人照片，並表示請為這張照片下標，由於天使狀況走下坡，加上道奇最被看好搶下大谷翔平，網友發揮創意留言寫下，「我們明年見！」、「下賽季請多關照」、「我把你的置物櫃搬到我旁邊了」、「我覺得藍色球衣更適合你」、「等不及要和你成為隊友了」