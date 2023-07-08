楊麗音的手提袋不離身，當幸運物。（粘耿豪攝）

台北電影節最佳女配角由《一家子兒咕咕叫》的楊麗音奪得，打敗強敵金馬獎最佳女配角《哈勇家》林詹珍妹。她一上台忍不住爆哭，哽咽說：「我以為我在台下坐那麼多年，應該可以很淡定，可是我現在腦子一片空白。」自嘲活在舞台上30幾年，第一次如此緊張，手腳都在抖，感言全都忘光光。

楊麗音頒獎前雖然保持平常心，但一直感到有特殊的力量，像是李國修在冥冥中保佑她，加上主持人百白、大鶴都是李國修的學生，因此特別有預感自己會得獎，「今年是他逝世10周年，他在中山堂的某個地方保佑我。」她常常在心裡感謝李國修，今年也有抄經書迴向給他。

除了感謝劇組團隊，還特別謝謝王牌製作人王偉忠，讓她在短時間被大眾認識，「我演電影、舞台劇演了好幾年，但我到《連環泡》一個月，連賣菜阿姨都認識我，非常感謝偉忠哥給我這個機會。」

她也感謝男主角游安順，揭獎前她還緊張到大力捏著游安順的手，「是他把我大力推薦給導演，沒有他我就不會演這個角色。」楊麗音上台領獎提了一個手提袋，笑說人設是「怪怪歐巴桑」，所以袋子不離身，「順便可以把獎座裝回家。」