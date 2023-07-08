台南市長黃偉哲（右二）出席清景麟新建案動土典禮。（曹婷婷攝）

清景麟建築團隊董事長林聰麟（左五）捐贈300萬元給台南市3個社福團體。（曹婷婷攝）

台南近期房價高漲，其中又以東區平實營區房價屢創新高，近期傳出新建案房價上看5字頭，清景麟建築團隊推出地上權大樓建案，今天舉行動土典禮的同時，也捐贈300萬元給台南市3個身障社福團體，用於推動身障褔利。

台南市長黃偉哲今天也到場見證，他說，清景麟建築團隊在平實營區推出新建案大樓，代表該區都市發展、生活機能各方面受民眾肯定，也象徵企業、社會、城市的共同成長。他也感謝該公司回饋社會、幫助弱勢，協助台南社福團體，期望未來透過更多公私協力合作，造福更多弱勢民眾。

清景麟建築團隊今天300萬元捐給分別給台南市心智障礙關顧協會、台南市聲暉協進會及台南市慈光身障協會各100萬元。清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，希望自己能成為中小企業對於關注公益的領頭羊，只要願意做，無論企業規模大小，都能在社會貢獻一己之力。

該建案基地座落東區平實路與裕永路口，將興建地上15層，共規畫19戶店面、274戶住家，業者表示，相較於鄰近房價每坪上看5字頭以上，該地上權大樓建案為所有權大樓約6折房價，購屋門檻相對較低。