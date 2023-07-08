5年前發生跳傘意外，墜落地面奇蹟生還的傘兵秦良丰再傳好消息。其父親秦天人今天表示，秦良丰5年來首次突破性嘗試自己下樓梯，讓他看了熱淚盈眶，也看到其不放棄精神。

陸軍航空特戰指揮部民國107年5月在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，上兵秦良丰在高度1300呎從C-130運輸機跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地，原先到醫院前心肺功能停止（OHCA）被搶救回來，事後憑藉毅力復健，如今已可行走，堪稱奇蹟。今天甚至可在無人攙扶下走下階梯，讓父親秦天人看完影片熱淚盈眶。

秦天人今天在臉書布一段影片表示，中午在公司吃便當時收到影片，他找了一個沒人的地方吃著便當配著淚水，雖然是「淚水便當」，但今天便當真的很好吃。看著兒子頂著高雄這麼大的太陽，這麼熱的天氣做突破性嘗試，沒人牽著手下樓梯，艱辛舉起每一步，甚至每一步都必須小心控制，這都能看到不放棄的精神。

秦天人感性表示，「爸爸媽媽真的要謝謝你，謝謝你一直都沒放棄」，家人們也都會陪著，也謝謝一直在身邊的特戰弟兄跟看護，和秦良丰頂著大太陽練習。

秦天人晚間接受中央社記者電訪表示，以往都是自己牽著兒子的手下樓梯，但今天是特戰弟兄跟看護稍微護著，讓秦良丰做出5年來第一次的突破性嘗試，每次看到影片中有不同突破性動作，對大家都是一種悸動。

針對秦良丰目前恢復狀況，秦天人也說，由於兒子仍受脊椎受傷影響，會有張力性問題阻礙，加上曾休克過，自主神經受損導致腸胃蠕動，造成排氣不便。但現在動作已經比之前更順暢自然。且一個下樓梯動作牽涉全身平衡感跟張力性，對秦良丰來說是非常困難的。

秦天人表示，未來會期許兒子上肢可以更有力，自己站起來，就可以朝穿衣服目標邁進。