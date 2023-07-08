科技媒體《The Verge》曾報導，被稱為「文字版Instagram」的Threads，從5日上線截至6日下午，已累積9,500萬則以上的貼文，用戶按讚數破1.9億。

祖克伯認證Threads上線不到2天就吸引7,000萬用戶註冊。據新聞網站《IT Voice》8日報導，Threads用戶數已破8,000萬，預計很快就會跨過1億大關，達成此里程碑的速度比ChatGPT、TikTok和IG都要快。

根據市場情報公司Data.ai提供的數據，2010年上線的IG，花615天達到7,000萬次下載量；TikTok於2014年問世後，歷經844天才有7,000萬次下載量。

Threads能迅速竄紅，多虧Meta旗下社交媒體IG的廣大用戶基礎作後盾，只要有IG帳號便可註冊Threads。Insider Intelligence首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）聲明指出，「每月只要每4個IG用戶就有1人使用Meta的Threads，就能跟推特並駕齊驅。」

推特去年夏天發布下市前最後一份季報顯示，推特可貨幣化的每日活躍用戶數將近2.38億。

更何況礙於歐盟監管的複雜性，Threads尚未在歐洲上架，代表還有很大的成長空間。

Threads的功能與推特雷同，面對Meta新款社交APP強勢壓境，推特老闆、特斯拉執行長馬斯克已按捺不住，他的長期私人律師史派洛（Alex Spiro）致函Meta，指控該公司雇用推特離職員工，「非法盜用」商業機密。

Meta公關總監史東（Andy Stone）回信澄清：「Threads的工程團隊中，沒有一個是推特前員工。」

儘管Threads用戶數以驚人速度成長，是否真能取代推特尚需要時間考驗，Threads也須證明能留得住用戶，吸引他們回流。