【又嘉氣象報報】週末恐破38度! 下週午後雨增 極端高溫稍緩解

連日來的極端高溫讓人受不了，明 （9）日還要再熱一天，大台北、花東縱谷、南部近山區高溫衝到38度，氣象局更對全台15縣市發布高溫資訊，不過下周開始西南風逐漸減弱，水氣也跟著增加，各地午後降雨的機率明顯增加，氣溫也略微下降，下周二、下周三（7/11、7/12）有機會生成熱帶系統，但其對台灣的影響仍有待觀察。

氣象局指出，明日僅午後山區有局部短暫雷陣雨，由於太平洋高壓勢力仍強，再加上西南風帶來暖空氣，各地依然晴朗炎熱，高溫普遍35、36度，尤其北北基、南部近山區、花東地區可達37度，東南部有機會出現焚風，中午前後紫外線指數可達過量至危險級。

而氣象局也持續發布高溫特報，明日中午前後花蓮縣為橙色燈號，恐飆38度極端高溫；橙色燈號區域則是基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣，高溫可達36度；嘉義縣、宜蘭縣屬於黃色燈號。

受到太平洋高壓影響，8日各地仍維持晴朗炎熱的天氣，桃園以北與東部地區有37°C以上高溫發生機率，大台北上看38度。假日民眾外出，在樹蔭下運動聊天，享受悠閒的戶外時光。（圖／王英豪攝）

氣象局預報員趙竑指出，下周一（7/10）起西南風變弱，各地溫度降至32到34度左右，午後各地山區、西半部平地有望下雨；下周二（7/11）南風帶來更多水氣，清晨到上午中南部有些許飄雨；下周三起（7/12）東南部、恆春半島有局部陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

值得注意的是，下周熱帶系統有機會發展，目前仍在組織中，要到下周二、下周三後較能判斷其趨勢，倘若系統能確實發展，會在關島附近生成，但詳細的強度、路徑、位置，屆時再來觀測才準確。