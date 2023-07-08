「新北市巷弄藝起來巡演」今在淡水區金色水岸登場，由傳藝金曲獎藝文團隊「一心戲劇團」打頭陣，演出獲得台北藝術節及台新藝術獎的「Mackie踹共沒？」戶外首演版。（新北市文化局提供）

「新北市巷弄藝起來巡演」今在淡水區金色水岸登場，由傳藝金曲獎藝文團隊「一心戲劇團」打頭陣，演出獲得台北藝術節及台新藝術獎的「Mackie踹共沒？」戶外首演版，新北市副市長朱惕之也與現役最年長武生、歌仔戲「武狀元」孫榮輝一起演出，共同鳴鑼，宣布活動起跑。

新北市文化局指出，新北巷弄藝起來巡演已邁入10周年，這次特別邀請「一心戲劇團」演出，作品「Mackie踹共沒？」戶外演出版本首演就落在新北市，這是以傳統樂曲為基底，揉和本土胡撇仔戲及爵士樂等跨界元素，呈現德國劇作家布萊希特（德語：Bertolt Brecht）名著《三便士歌劇》精準笑點的黑色喜劇。

朱惕之說，新北巷弄藝起來已數度走遍29區，舉行超過210場巡演、超過87萬人次參與，就像是新北市的移動式演藝廳，盡可能用宅配方式將藝文表演送至各地，讓市民平權享受藝文服務，今年7月起將深入淡水、三重、石門、林口、五股、三峽、汐止、瑞芳、泰山、中和、平溪、新莊12個行政區，9月也將結合國立傳統藝術中心在新莊登場演出，帶來14場歌仔戲、偶戲以及經典歌曲演唱。

文化局表示，透過新北市巷弄藝起來巡演，各里民可以用最簡單的方式接觸殿堂級的表演藝術，這幾年走遍各區，深受民眾喜愛，活動品牌推廣及藝文參與人次均獲成效，所有活動均免費，各區場次和資訊可至新北市巷弄藝起來活動官網或文化局網站查詢。