2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃8日開打，中華隊在「黃金左手」吳宗軒得 18分、蔡沛彰12分、陳建禎11分帶動下，以25比17、21比25、25比12、25比23力克人高馬大的哈薩克，和南韓、印尼及蒙古順利闖過頭關。

7月8日至15日在台北市立大學天母校區、台北體育館兩地舉行，前身是亞洲杯的亞洲男子排球挑戰盃，是睽違四年後國內首場國際排球賽，共有15隊參賽，盛況空前，冠軍可取得今年世界男排挑戰盃門票。

首日共進行四場賽事，另三役比賽結果分別是南韓3比0(25比20、15、23)勝泰國、印尼3比1（25比21、25比19、20比25、25比17）勝斯里蘭卡，蒙古3比0（25比14、20、19）勝澳門。

中華對哈薩克之戰有多個精采看點，其一是第一局23比17時，中華隊當家舉球員兼隊長戴儒謙當機立斷，搖身一變成為攻擊手，賞了對手一記「肉包」為中華隊拿下第24分，技驚全場。

戴儒謙賽後受訪時表示：「宗軒發球很強勁，當下那一球有作好準備，並把握住機會。」被問到上一次以舉球員身分客串攻擊手是何時？戴儒謙笑說：「國際賽比較少啦，企業排球聯賽時比較常。」

吳宗軒在第三局中段，靠著刁鑽的跳躍發球，成功破壞對手組織第一波攻擊的能力，包含霸氣的「Ace」球，要不就攻擊再補一槍，讓全場觀眾嗨到不行，接下來每次吳宗軒發球時，觀眾都會幫忙打節拍，一起捍衛地主優勢。

此役為中華隊貢獻18分的吳宗軒說：「賽前做了很多準備，提前適應，但畢竟已經很久沒比大比賽，剛開賽時自己太享受比賽，太用力打，耗了太多力氣，後面慢慢調整順順打。」

每次旅日球員張育陞被換上場時，觀眾反應都相當熱烈，而他也沒讓大家失望。「上場替補時比數很接近，又是替補學長（陳建禎），他是陣中主將，很擔心自己沒打好會讓大家失望，還好沒有辜負教練的期望。」

中華隊教練莫羅表示，哈薩克打過兩次奧運，是支很強的隊伍，今天這場球是中華隊老將加新秀同心協力，加上熱情觀眾加持，一起激盪出的一場好球，期許中華隊接下來一場打得比一場好，也期待有更多球迷一起來幫中華隊加油。