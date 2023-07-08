近日有消費者接到通知，好市多要求召回顧客購買的「油漬摩佐羅拉乾酪」產品，因此款產品被驗出環氧乙烷此致癌物質。高雄市衛生局回應，27日接獲食藥署通知便派人稽查，經查好市多已下架該產品並停止販售，現場抽驗產品後檢出環氧乙烷1.277mg／kg，將依食安法處以6萬元以上罰鍰，但因本案業者尚未完成意見陳述，審酌整體違規事證後將評價罰款金額。

食藥署說明，好市多股份有限公司報驗「油漬摩佐羅拉乾酪」產品1批於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷，該批產品禁止輸入；經查好市多公司曾輸入同產品仍在效期內有1批（產品有效日期20230707、20230719），旋即請高雄市政府衛生局啟動後市場查核機制。

經高雄市政府衛生局於6月27日至好市多公司稽察，發現該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤（230盒），經抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg／kg與規定不符，高雄市衛生局已請業者回收。

高市衛生局表示，因A肝病毒會對人體造成疾病影響，因此需要提供銷貨名冊追蹤食用者，但此次只是農藥殘留過量，並不會對人體造成立即的疾病危害，因此不用提供銷貨名冊，而好市多此次對於稽查過程也相當配合。

高市府消保官表示，已於8日要求好市多公司確實下架回收、立即通知購買該產品的會員，同時要求好市多公司就已購買該爭議商品的會員提出「從優、從寬」的補償方案，並於近日至市府行政暨國際處消保室進行說明，全力協助維護消費者權益。