美國航太總署NASA的新照片顯示，X-59 超音速飛機出現洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)其下的著名「臭鼬工廠」(Skunk Works)實驗區，似乎不久後就可以試飛。這架外型極端尖銳的飛機，是為靜音超音速實驗，如果成功，或許未來的民航班機也可以安全的超音速。

太空網報導，根據NASA的聲明，X-59在6月19 從加州棕櫚谷(Palmdale)裝配廠轉移到實驗機跑道旁，這代表它已在開始地面測試，會先從啟動引擎開始，然後試滑，之後走向跑道頭，加足馬力，衝上藍天。

X-59 有個超級尖銳的機鼻，儘可能減少音爆。(圖/NASA)

衝上藍天的X-59，還只是工作的第一步，它能飛不是重點，能夠超音速也在情理之中，重要的是「夠不夠安靜」。通常，超音速飛機在穿越音速的那一刻，會產生的巨大的激波，聽起來就像爆炸聲，因此被稱為音爆。

音爆的問題不只是聲音大，激波傳到地面還會造成巨大的振動，有點像瞬時的地震，門窗都有可能被震歪。這也是為何超音速客機無法經營的主因。

NASA官員在聲明中表示：「X-59在正式試飛後，將飛越好幾個社區，並在地面上設計聲音監測站，以瞭解X-59在超音速飛行過程中，地面有什麼影影，聽到多大的聲浪，NASA會客觀的提這些數據，做為將來商業超音速飛行的法規參考。」

據研發工程師的設想，X-59採用了最新的降低激波科技，它最大程度的降低阻力，因此工程師預計，它只會對地面產生輕微的撞擊聲，可能相當於附近車門關上的「砰」一聲。相比之下，前幾代超音速客機在超音速飛行時，窗戶都會發出嘎嘎聲。