華南銀行「小小體操營」自2018年開辦以來，期間經歷新冠肺炎疫情影響停辦兩屆，去年復辦至今已經邁入第四屆，8日首次前進台灣體操代表隊總教練「阿信」的故鄉宜蘭，林育信表示：「感謝華南銀行長期在體操項目的投入，今天的『推廣組』主要是針對沒有體操經驗的一般生參與體驗，而且這次來到我的老家宜蘭，更深刻感受到人親土親的濃烈鄉感，期待未來能夠全國走透透，讓更多偏鄉的孩子感受體操運動的樂趣。相信在華南銀行的支持下，會有更多優秀的選手在未來為國家爭取榮譽，成為下一個奧運奪牌選手。」

為了培育更多體育幼苗，厚植台灣體操實力，華南銀行第四屆「小小體操營」舉辦三場競技組及二場推廣組共計五場次，上周首場在高雄國家運動訓練中心，邀請競技體操重點發展學校國小學員參與，本周7月7日及7月8日在宜蘭縣體操館、下周15及16日在臺北大同高中舉行，今年首度擴大加開「推廣組」場次，讓國小二至六年級的小朋友，無須有體操經驗皆可共同參與，下週台北場7月16日(星期日)還有一場次限額50位學員，日前已報名額滿，足見大眾對於華南銀行小小體操營的喜愛與期待！

有別於競技組學員已經受過一定程度的訓練，為了讓「推廣組」清一色素人小學員更快上手，教練團特別設計從遊戲中學習體操的蹦跳滾翻基本動作，透過大量的地板滾翻、彈簧床跳躍及落下循序漸進，雖然少了吊環、單雙槓、鞍馬等專項器械及技術環節，卻能讓這些初次接觸體操運動的小小學員個個都收穫滿滿。

華南銀行「小小體操營」每年都邀請「國家隊」教練團在一流的場地為小小體操員授課，今天除阿信教練外，體操選手葉政也到場協助指導，大學長深受家長及學員的熱烈迴響，參與學童亦都有難忘的經驗。華南銀行宜蘭分行李芳菲經理及羅東分行徐娟娘經理也特別到場支持，幫小學員們加油打氣。

曾因施打疫苗導致「動作失憶」的葉政，靠著持續不懈的苦練終於找回身手，重回國家隊的行列。近期連續出戰全大運、體操亞錦賽，緊接著月底要迎接成都世大運，今天在密集的行程中抽空到場，葉政在看到小學員們的認真訓練後提到，「在頻繁的比賽和訓練之中，總有些覺得疲憊的時刻，但是今天看到他們就讓我回想起自己剛開始練體操的樣子，也提醒我練體操的初衷。」

華南銀行長期投入台灣體育發展不遺餘力，對體壇各項運動挹注資源，贊助包含棒球、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，積極提升臺灣在國際的能見度，協助國家厚植體育實力。未來也會持續結合企業與政府的力量，營造良好運動環境，永續帶動臺灣體育的正向循環。