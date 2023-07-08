警消將OHCA的浮潛遊客緊急送醫。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

馬公觀音亭西瀛虹橋上昨有男子落海，也是大舉出動搜救。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

連日來澎湖繼跨海大橋、西瀛虹橋後，今再傳出第三起溺斃案，今（8日）下午來自新北市9人旅遊團在澎南海域浮潛，其中1男子失聯未上岸，傍晚經岸巡出動法國ANAFI四旋翼無人機空中搜索後，當即在事故地點海域前方約50公尺處發現溺者，但救起時已OHCA，送醫搶救仍不治。

澎湖縣政府消防局今傍晚6時23分受理民眾報案指稱，下午4時左右帶新北市友人約9名至馬公市風櫃里情人灣海域浮潛，但下午6時大家上岸後，卻發現1名同行古姓男子（46歲、住新北市淡水區）遲未上岸。於是立即派遣第一大隊、澎南分隊及馬公分隊消防車、救護車及救生艇共5車1艇12人前往搜救；同時通知海巡署第十三巡防區、漁業電台及澎湖縣救難協會協助搜救。

第十三巡防區派遣鎖港責任區及第三機動巡邏站7車14人攜帶ANAFI四旋翼無人機及各式救生裝備前往現場共同實施搜救。晚間7時許，無人機甫升空便於情人灣沙灘岸際發現疑似失蹤人員漂流，隨即與同行友人涉水將溺水遊客拖帶上岸，但救起時溺者已呈現OHCA狀態（無生命跡象），立即由岸巡人員及警消輪流實施CPR＋AED、建立口咽吸道及自動心肺復甦機等處置後，並以長背板固定搬運上救護車，在救護車上救護人員也不斷急救，緊急載往署立澎湖醫院，但最後仍宣告不治。

澎湖縣前（6）日才傳出通樑鄭姓漁民在跨海大橋附近海域潛水撈捕海膽失聯，晚間尋獲時已溺斃，昨又有一來自台南的徐姓男子（62歲），自馬公市觀音亭西瀛虹橋上落海失蹤，經潛水搜救後，終於虹橋下方處發現落海失蹤徐男，但也已呈OHCA狀態，送醫不治。今日則是第三起溺斃。