市議員曾怡芳表示，對於市府「六堵工業區更新立體化」容積提升獎勵方案政策會盡力協助，也希望能盡快建制周邊大眾運輸系統，解決上下班塞車問題。（本報資料照）

六堵科技園區廠協會理事長吳宗寶指出，樂見市府透過座談會，積極與廠商溝通交流，並希望多舉辦徵才活動解決缺工問題。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

現場多位廠商代表聆聽政府方案並發表意見。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

為提升基隆就業環境，增加就業機會，基隆市長謝國樑選前就提出要將北五堵、六堵、七堵等地規畫產業基地。基市府祕書長方定安日前出席六堵科技園區廠商座談會，表示市府正積極推動「工業區更新立體化發展方案」，盼加速工業區更新，提高廠商投資吸引力。產發處長林鼎超並指出，市府對於廠商申請工業區立體化，將採專案處理，歡迎有需要的廠商踴躍提出申請。

方定安表示，市長謝國樑非常重視基隆就業環境，並將於北五堵、六堵、七堵等區域的基隆河谷軸帶規劃產業基地，希望提升基隆就業環境及水準。而對於各廠商所提出的建言及需求，將於彙整後追蹤辦理，希望創造在地就業機會，活絡園區產值與整體經濟發展。

基市府指出，本次座談由工策會舉辦，工策會總幹事劉錡琦、六堵科技園區廠協會理事長吳宗寶及各廠商代表皆列席與會。會中提案討論議題，包含園區至鄰近交通站點接駁運輸、上下班尖峰時段的道路交管及電桿地下化等，期盼市府能協助改善。

市議員曾怡芳表示，七堵區市議員曾怡芳表示，七堵未來會是基隆市的新都心，六堵工業區更是基隆市工業發展的重鎮，也為基隆提供了非常多的就業機會。針對市府的「六堵工業區更新立體化 」容積提升獎勵方案政策，非常樂見也會盡力協助，也期盼市府能持續為地方創造更優質、多元的產業鏈，在留住更多在地青年的同時，也吸引更多青年返鄉就業，達到一加一大於二的效果。

曾怡芳也指出，在產業升級的過渡時期，也希望市府顧及週邊交通安全與配套措施需做出完善的規畫，最大化降低過渡期對周邊居民生活上的影響。針對鄰近的大眾運輸系統，也期許市府能夠儘速建置，改善五堵、六堵、七堵產業園區上下班的交通堵塞問題。

吳宗寶指出，樂見市府透過座談會，積極與廠商溝通交流。目前園區中的部分廠商有缺工現象，歡迎市府多舉辦徵才媒合活動，提供更多優秀的從業人才，促成雙贏。