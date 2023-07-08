台北市1名已婚蔡姓男外送員，為了追求一名女鄰居，竟尾隨女鄰居搭車、搭捷運，並向其搭訕、贈送禮物等，女鄰居不甘受擾向警方報案，法院依跟蹤騷擾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，蔡男與小美（化名）原不相識，2022年11月某天遇見小美，就被小美深深吸引因此展開追求，11月24日起至2023年1月11日期間，蔡男為了追求小美，在早餐店、公車站、捷運站守候、尾隨、搭訕、送禮等行為，小美指控在11月30日蔡男尾隨她搭乘捷運時，意圖性騷擾，乘她不及抗拒，以腿磨擦她腿部隱私處而為性騷擾行為，但蔡男否認；蔡男坦承有尾隨小美搭車、搭捷運，並向小美搭訕、贈送禮物等行為。

法院審酌被告不思以理性、正當方式追求異性，竟跟蹤騷擾告訴人，使告訴人心生畏怖而影響身心，實屬不該，考量事後與被害人達成和解，依跟蹤騷擾罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。可上訴。

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