近年台中市力推棒球運動，精彩賽事不斷，繼今年3月世界棒球經典賽成功舉辦後，「全國社區學生棒球大賽」接連登場，8日於東海大學棒球場舉辦全國賽開幕，9日起也將於剛啟用的「台中國際壘球運動園區」等5地同時熱鬧開打，進行最終決賽，各級最強社區球隊即將脫穎而出。台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場歡迎全國社區棒球小球員及家長蒞臨台中，鼓勵展現實力、享受比賽，同時可把握機會悠遊台中。

李昱叡表示，盧市長非常重視台中棒球發展與扎根，歡迎全國晉級的球隊齊聚台中，感謝熱情陪伴的家長與教練團，以及小選手們到訪台中，除參加賽事之外，也可以享受台中城市之美，並預祝各球隊展現實力爭取佳績，快樂參與棒球運動。

「112年全國社區學生棒球大賽」由教育部體育署、台中市政府運動局指導，台灣世界少棒聯盟(TLLB)主辦，除原有U10及U12兩個組別，為讓更多不同年齡層社區球隊也有展現平常練習成果的舞台，今年特別增設U15組及女子組，兩支報名參賽女子球隊「好棒無敵」及「好棒無限」於上午進行兩場交流賽，並透過Live直播讓更多人瞭解女子棒球的發展，展望來年有更多女子組賽事舉行。

今日舉辦開幕同時也辦理園遊會暨趣味競賽，邀請所有晉級全國賽的球隊齊聚共襄盛舉，場邊安排多項攤位活動，所有參賽的球隊持園遊券即可免費體驗；秉持著社區棒球以球會友、快樂打棒球的精神，大會也於開幕典禮後，安排「U10華南金控跑壘大賽」、「U15阿華田全壘打大賽」及「U12未來之星對抗賽」三項活動，希望球隊除了正式的賽事外，也能夠透過「趣味競賽」進行交流。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，首屆全國社區學生棒球大賽在台中舉辦即獲得熱烈迴響，今年第二屆賽事能夠擴大舉辦，教育部體育署與台中市運動局及東海大學均大力支持，更承蒙許多企業的協助，及所有投入社區棒球的球隊及家長力挺，期盼未來有更多人加入推廣社區棒球，讓社區棒球發展日益茁壯。

李昱叡表示，台中獲國際棒壘球總會肯定為「世界棒球之都」，擁有五級棒球完整體制，全年齡同步發展棒球運動，包括樂齡者熱愛的不老棒球、迷你棒球，以及社區、學生、身障、女子、職業棒球等多元發展，市府優化軟硬體設施與設備，並支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，也積極與企業合作推動社會甲組棒球，支持球隊辦理組訓參賽；職棒中信兄弟也連兩年奪下以台中為主場總冠軍。