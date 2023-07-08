2023台北電影節8日舉行頒獎典禮，最佳男配角由《本日公休》傅孟柏擊敗《黑的教育》朱軒洋、《哈勇家》林孟君、《查無此心》陳為民、《疫起》薛仕凌。傅孟柏上台致詞時，疑似緊張過頭有些語無倫次：「沒拿過（獎座），蠻重的。開始演戲的時候，我會在遛狗時練習擺得獎姿勢，有段時間自己失眠，都會想得獎致詞才睡得著。」

傅孟柏在後台補謝了家人、帶自己入行的電影人陳寶旭、經紀人女友安安，苦笑說：「我幻想過好幾次都沒漏掉過的人，竟然漏了！」而他獲獎會有10萬獎金，會如何使用？他說會先帶劇組大夥吃飯，然後把剩的錢捐給動物之家，他也提到今年生日，粉絲送他的禮物就是捐款給快斷糧的狗園做愛心。

頒獎典禮前段時間，傅孟柏在香港經過一間賣水晶的店，看到一個綠色的水晶串珠，讓他彷彿冥冥中受到吸引就直接買了，當成典禮幸運物帶在身上，「之前去上一個算命的Podcast節目，說綠色會帶來好運。」果然順利拿獎。