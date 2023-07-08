2023新北市三芝區夏日西瓜行銷活動今（8）日在淺水灣芝蘭公園登場，並邀集在地瓜農參加「重量組與甜度組評鑑」，最終由瓜農林明忠以42.99台斤獲得重量組冠軍，甜度組則由瓜農林文德以15.3糖度拔得頭籌；新北市農業局表示，今年風調雨順，農民大豐收，期盼明年農友再一起切磋栽培技術，讓三芝西瓜品質能更上一層樓。

三芝區長賴小萍表示，這次在疫情過後舉辦睽違已久的西瓜評鑑比賽，主要是希望再度擦亮三芝「總統牌西瓜」的金字招牌，另外也舉辦刺激精彩的限時西瓜大胃王比賽，現場也準備甜度媲美哈蜜瓜的競賽組西瓜，讓民眾可以一邊看海、一邊享受清甜脆爽的優質西瓜。

她說，三芝地形依山傍海，沙質土壤所種出的西瓜品嚐起來口感清脆，且三芝的原生種苗沒有經過嫁接，還引用陽明山清澈水源灌溉，再加上帶有鹽分的海風吹拂，提升水果的甜度，也讓三芝西瓜皮薄肉紅、鮮甜多汁。

三芝區農會總幹事郭錦炎表示，三芝西瓜的甜度與品質在全台可說是首屈一指，但由於人口老化、栽種面積減少、氣候影響以及連作障礙等因素，因此產量一直無法突破，好在農民不斷在栽種技術與品種上改良創新，讓三芝西瓜品質更勝以往。