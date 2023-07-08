林襄與芷霖、雅涵帶用心帶來精彩舞蹈表演。（寬寬整合行銷提供）

「高雄啤酒音樂節」7至9日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，活動今日邁入第二天，由YELLOW黃宣開場，誠意滿滿帶來超過10首歌曲，並與來自香港的SOPHY合作演唱，韓國嘻哈女王Jessi強勢登場，帶來了一連串火辣的演出，包括破億點閱的熱門歌曲〈ZOOM〉、〈NUNU NANA〉掀起全場高潮。

啦啦隊女神林襄今日與雅涵、芷霖在台上賣力唱跳，引起粉絲陣陣尖叫，後台受訪時，3人表示，為了這個舞台表演，這幾天都練舞蹈凌晨2點，十分敬業。林襄自稱是很容易焦慮體質，昨上台前，忍不住焦慮到哽咽、淚水在眼眶中打轉，「可能太累，剛好月經來心情敏感、崩潰。」

林襄最近工作滿檔，1個月幾乎只能休息1天，甚至因為太忙碌體重狂掉5公斤，身高160公分的她，現在只剩41.7公斤，連傲人上圍都縮水，「脂肪都沒了，抵抗力、免疫系統都變差，最近還會起蕁麻疹。」

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