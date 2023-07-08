俄羅斯去年2月24日正式展開「特殊軍事行動」揮軍入侵烏克蘭，到周六（8日）進入第500天。這場二站以來歐洲規模最大的陸地戰爭終局之日仍未明，烏克蘭總統澤倫斯基在開戰500天發布自己踏上充滿勝利象徵意義的黑海軍事要地「蛇島」短片，緬懷英勇抗敵不幸陣亡的英雄好漢，並重申烏克蘭必勝。

蛇島是位於烏克蘭東南端近海的小島，扼住通往黑海大港敖德薩（Odesa）航道咽喉。開戰之初，俄軍策略是全力封鎖烏克蘭海上動線，針對黑海沿岸發動猛攻，蛇島就是戰爭開打幾小時之內的攻防重點之一。

綜合英國廣播公司、路透社報導，這幾天忙著拜訪歐洲多國的尋求各方支持烏克蘭加入北約的澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），周六在社群平台Telegram發布一支經過剪輯的短片，內容是他與幕僚乘小艇登上蛇島（Snake Island）的畫面，他身穿黑色長袖帽與防彈背心，自拍影片發表簡短談話，一行人也在島上紀念碑前燃燭獻花，不過影片與貼文均未註明登島日期。

500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

澤倫斯基稱蛇島為「勝利之地」，絕對不會再被敵人奪走。他形容，蛇島雖是黑海之中的蕞爾小島，卻是烏克蘭必將重返開戰以來每一寸遭俄方侵占領土的證明：「我想在此地，就在這個勝利之地，向這500天以來每一位弟兄致謝。願以我國不同時代全體英雄豪傑所想望的這份自由，同時也是我們全民此刻要贏回的自由，頌揚所有為烏克蘭捐軀的人士。」

蛇島是這場戰爭開打之初聞名全球的戰場。開戰當天，俄國海軍猛攻蛇島，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）以無線電喊話要求島上烏軍投降；烏軍悍拒並直接回以粗話「俄國軍艦，去你X的！」，叫俄軍「下地獄去」。俄軍以海空夾擊，全島設施盡毀，俄國一支部隊登島佔領。最初烏方宣告島上守軍全數陣亡，後來證實島上有80多人投降，消息有誤的原因是島上通訊完全中斷導致守軍與外界徹底失聯，降軍後經換俘返鄉。

🇺🇦Exactly one year ago, Ukrainian defenders liberated #SnakeIsland



Recall that the Russians seized Snake Island on February 24, 2022, the first day of Russia's full-scale invasion of Ukraine.



Our border guards bravely defended Ukrainian territory. This is where the famous… pic.twitter.com/isZ3IDVJ4m — KyivPost (@KyivPost) June 30, 2023

到了4月，烏克蘭郵政總局推出蛇島紀念郵票，票面顯示一名烏克蘭軍人朝著「莫斯科號」豎起中指。郵票發行2天後，莫斯科號竟4月14日在蛇島附近海域沉沒，烏方宣稱是烏軍發射海王星飛彈擊沉，此事成了俄國海軍在這場戰爭的奇恥大辱。消息一出，這套郵票頓成搶手貨。經過連月攻防，駐守蛇島的俄軍戰損慘重，終於在去年6月30日棄守，烏軍收復後掛回藍黃旗幟。

烏軍6月初展開大反攻，近日俄軍仍在烏克蘭東部與南部領土採取大面積攻勢，澤倫斯基周一宣稱烏軍經過「一星期苦戰」之後已有進展。