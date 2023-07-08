大陸6月新獲造船訂單繼續超過韓國，差距進一步擴大。圖為2023年5月26日，全球首艘M350型浮式生產儲卸油船在大連交付。（中新網）

韓聯社、《朝鮮日報》報導，英國造船與海運業分析機構克拉克森當地時間7日發布數據顯示，中國大陸6月新獲得71艘造船訂單，占全球船舶預訂量的80％，位列第一，繼續領先第二名韓國的10艘船舶訂單。

《全球經濟報》報導，今年5月中韓新訂單比例為7：3。6月則變成8：1，兩國造船業在新獲訂單上的差距正進一步擴大。韓媒指稱，中韓新獲訂單量差距已經達到2020年以來最大值。

根據克拉克森最新數據，6月全球船舶的預訂量為95艘，CGT（修正總噸）為276萬，與去年同期相比減少了49％。

其中，中國獲得71艘（220萬CGT）船舶訂單，占全球預訂量80％，位列第一；韓國以10艘（38萬CGT）船舶訂單緊隨其後，占全球14％

數據還顯示，今年上半年（1月至6月）的累計訂單，全球訂單量為678艘（1781萬CGT），同比下降34％。

中國和韓國接單量分別為428艘（1043萬CGT）和114艘（516萬CGT），占比分別為59％和29％（按CGT計算），同比下降15％和50％。

這一數據的最新出爐，讓不少韓媒紛紛以〈韓國船舶訂單量再次大幅落後於競爭對手中國〉為標題，憂心忡忡。

《全球經濟報》表示，韓國新獲船舶訂單量不僅再次落後，兩國訂單量的差距也越來越大。

「5月時，韓國獲得17艘船舶（51萬CGT，25％）的合約，中國是52艘（141萬CGT，68％），中韓新訂單比例大約是7：3，這個月擴大到了8：1。」報導認為，韓國造船業在爭取新訂單方面「正亮起紅燈」。

韓聯社、《朝鮮日報》韓媒分析，雙方差距進一步拉大的部分原因，一方面從今年3月開始，中國造船企業接連提高訂單量；另一方面，有著充足積壓訂單的韓國造船企業，希望在液化天然氣（LNG）船或液化石油氣（LPG）船等產品上保持競爭力，轉而以高附加值船舶為主進行「選擇性接單」，更多低價訂單則流向中國。

有韓國造船業內部人士透露，韓國三大造船巨頭三星重工、現代重工、韓華海洋（原大宇造船）已經幾乎確保了最近3年的船舶訂單，目前一邊承攬交貨期在2027年的訂單，一邊以高附加值船舶為主篩選訂單。

現代重工一名工作人員表示，LNG、LPG船的訂單正在接連到來，比起將重點放在突破目標訂單額上，該公司計畫將注意力更多地集中在提高營利能力上。

不過韓國《亞洲經濟》則指出，目前韓國造船人力空白擴大，技術優勢不再，未來危機四伏。