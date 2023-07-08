34歲韓國嘻哈女王Jessi在全球擁有超高人氣，IG超過千萬人追蹤，曾在2015年以團體「Lucky J」身分來台，暌違8年今（8日）受「高雄啤酒音樂節」之邀擔任表演嘉賓，首度以個人歌手身分造訪寶島，獻上近1小時的火辣演出，她今一碎鑽馬甲裝性感登場，帶來包括〈ZOOM〉、〈NUNU NANA〉等5首歌，狂抖豐滿上圍和渾圓美尻，由於衣服太過低胸，彎腰時雙峰差點掉出來，她還搞笑跟觀眾說「胸部掉出來記得提醒我一下」，讓現場氣氛嗨到最高點。

Jessi狂抖豐滿上圍和渾圓美尻。（讀者提供）

首度來到南台灣，她一開口除了用中文自我介紹「我是Jessi，我愛你」外，也直呼「高雄very fxxking hot（非常熱）」，笑翻眾人。接著她入境隨俗地問台下「fxxk的中文是什麼」，聽到全場大喊「X」後，知道粉絲都喜歡她的嗆辣個性，Jessi也學以致用不斷喊「You X」，還說想要進一步學「Mother fxxker」的中文，粉絲立刻高喊「X你娘」，她也開心重複多次，並解釋「每次學一個新的語言都要先學髒話嘛」，又配上中指手勢喊「No 西八（시발）just X」。

Jessi丟水給粉絲解渴，還走下台親民合影。（讀者提供）

向來親民的Jessi也與台下熱情互動，看到大家汗流浹背，她先是狂灑「聖水」，也直接跟工作人員要來一瓶裝水，丟給粉絲解渴，笑喊「你們要接住，然後跟旁邊的人一起喝」，在演唱最後1首歌前，還特別走下台10分鐘，與前排粉絲近距離接觸，大方送上簽名及合影，不忘提醒「你們要上傳我漂亮的影片喔，我都會去找來看」。最後，她預告自己將發行新專輯，之後也會展開世界巡迴演唱會，向台下粉絲承諾一定會再來高雄開唱。