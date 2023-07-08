今年代表荷蘭來台參加經典賽的老虎二壘手J.史構普（Jonathan Schoop），本季打擊成績一蹶不振，根據《底特律自由新聞報》記者Evan Petzold的消息指出，老虎已經決定將J.史構普擺進DFA，球團尚未正式公布這項異動。

老虎近幾年戰績不佳，一度陷入低潮的J.史構普來到汽車城後，成功抓住表現機會，2021年賽季繳出2成78打擊率、22轟，J.史構普本該是重建的老虎陣中，最具吸引人的季中交易籌碼，球隊卻選擇與他續簽一份2年合約，並在每一年都納入球員選擇權。

去年打擊率2成出頭、11轟，已經是J.史構普生涯最慘成績，他當然選擇執行本季合約，但今年上半季噩夢般的表現，讓J.史構普反彈的計畫破滅，甚至連1支全壘打都沒有出現，老虎忍無可忍，近期已將先發二壘位置交由伊巴涅茲（Andy Ibanez）、麥金斯崔（Zach McKinstry）擔任。古巴好手伊巴涅茲今年也是來台參加經典賽的一員。

陳偉殷效力金鶯時代，主要扛起二壘防區正是J.史構普，他在2014年開始承接羅伯茲的先發位置，2017年打下2成93、32轟和105分打點，入選生涯唯一一次明星賽。在今年經典賽就可看出J.史構普擊球狀況不佳，4場比賽13個打數僅1安，吞下6次三振，荷蘭最終也在小組賽遭到淘汰。