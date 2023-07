韓國女團BLACKPINK 在全球擁有超高人氣,其中成員Jennie更是話題製造機,不僅傳出與天團BTS成員V熱戀、世界巡迴演唱會上表現不佳和出演18禁美劇《偶像漩渦》(The Idol)尺度受爭議,也讓她被網友罵很慘。最近有粉絲心疼地分享Jennie在英國音樂節上,竟罕見在舞台上淚崩,引起瘋傳和討論。

2日BLACKPINK登上位在英國海德公園舉辦的「British Summer Time Festival」,表演多首熱門歌曲;沒想到最近有粉絲在抖音分享當日BLACKPINK表演畫面,Jennie在其他成員演唱時,隨著音樂擺動後突然蹲下啜泣,換她演唱時立刻投入歌曲,眼眶泛淚,最後邊哭邊完成表演。

Jennie在舞台上情緒失控的模樣被網友瘋傳。(圖/摘自抖音)

令粉絲心疼的是,BLACKPINK剛好在演唱歌曲〈Tally〉,Jennie唱的歌詞「That's my choice and there's no one I'm hurting」,意思是「那是我的選擇,我沒有傷害誰」,彷彿就是在講最近飽受輿論的她,紛紛留言替她加油打氣,「Jennie加油」、「她感覺壓力真的很大,希望她能振作」。

Jennie一直以來是BLACKPINK中評價最兩極的成員,她有實力卻在演唱會上划水或提早下台,首次出演戲劇選的是18禁大尺度影集,還有與世界級韓國男團BTS成員V熱戀,都讓她受到不少網友攻擊,如今罕見在舞台上落淚,被網友認為應該是扛不住輿論崩潰了。