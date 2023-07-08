台大賽車隊推出最新電動賽車Epsilon 4

台大賽車隊今(8)日舉行新車發表會，首度公開亮相由學生親手設計與打造的全新第四代賽車「Epsilon 4」。這輛耗費12個月打造的電動賽車，最高時速可達每小時96公里，接下來將參加7月16日至18日於台中麗寶國際賽車場舉行的「台灣盃學生方程式聯賽」（FST），與全國各校優秀隊伍在賽場上奔馳、切磋。

台大賽車隊隊長蘇沛薰表示，儘管此前受到疫情影響，難以出國參加比賽，但團隊仍不放棄追尋夢想，一同努力從無到有打造出最新款電動賽車「Epsilon 4」，並在去年12月首度參加「澳洲學生方程式賽車賽事」（FSAEA）」，也是全台唯一參與該賽事的學生車隊，在比賽結果同時拿下第5名的好成績，並獲頒斬獲企業特別獎PACCAR - Most Impressive Student Award。

擔任台大賽車隊指導教授的機械系教授詹魁元說，賽車隊成員主要以機械系學生為主，另外還有電機系、生傳系、會計系以及歷史系等同學參與，台科大等友校更偕同鼎力協助。

詹魁元說，賽車隊成立5年來，已經具備穩定自製電動賽車的能力，未來仍希望企業、學校能持續支持，讓學生的熱情與創意發光發熱。