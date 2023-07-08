澎湃新聞8日報導，大陸湖北省黃岡浠水縣一名女子在街邊看手機時，突然被兩名男子強行拖上麵包車。路人報警後，警方發現，這是一起涉嫌騙婚引發的非法拘禁案件。涉事女子被行政拘留，3名男子被刑事拘留。

此案發生在今年6月7日，湖北經視《經視直播》欄目報導，案發時間是當天下午5點左右。監視錄影顯示，一名穿白色裙子的年輕女子在街邊行走後停下來看手機，一名男子突然從棕色麵包車下來，要拉走女子，雙方拉扯時，一名光膀子男子跑過來，兩男一左一右，強行拖走女子。

「我們在喊，我說要報警。那人說是公安局的，要抓什麼人，就跑了。」現場看到疑似「綁架」一幕的老太太說，那名女子被拖上麵包車後，車子很快就開走了。

接到目擊者報案，浠水縣公安局清泉派出所立即出警，當天在葛洲壩大道棗茨嶺路段將涉案的3名男子抓獲。警方調查後得知，被綁者是浠水籍孔姓已婚女子，卻謊稱自己未婚，讓他人幫忙介紹對象，從中獲利。今年4月中旬，孔女經人介紹，與十堰籍的王男相親。

初次見面時，王男對孔女非常滿意，還為她購買了衣服，並給了她2900元（人民幣，下同）見面禮。王男當時還給了媒人1500元介紹費。

見面之後，王、孔透過微信聯繫，約好下次見面時間。「但是聊了一段時間後，在浠水居住的孔女謊稱自己在深圳，對王某愛搭不理。王男多次跟她微信聊天、視訊都被拒絕，後來孔女還將他的微信拉黑了。」

在無法與孔女聯繫後，王男懷疑被騙，便想去孔家討回經濟損失。但孔女不理他，他決定先找媒人。

警方查明，2023年6月7日，王男叫上好朋友王某、劉某，一起從武漢開車趕到羅田縣，將媒人何女騙出家門，強拉上車恐嚇和毆打，帶到浠水縣清泉鎮，要求她約孔某見面。無奈之下，何女聯繫了孔女，以500元報酬為餌，謊稱幫她介紹其他相親對象，騙孔女見面。

警方調查，孔女到場後，王男和友人劉某下車，強行將孔拉上麵包車威脅，要求退還費用，雙方協商無果。王某等人便開車將孔女帶走，後來被警方追蹤抓獲。王、劉、王三男涉嫌因非法限制他人人身自由，已被依妨害自由罪嫌刑事拘留，孔女涉嫌詐騙被行政拘留。