王柏傑（左）跟陸小芬今奪下今年北影的帝后大獎，實至名歸也不負眾望。（粘耿豪攝）

陸小芬特地把獎獻給導演傅天余，稱有導演才有這個獎項。（粘耿豪攝）

2023台北電影獎8日舉行頒獎典禮，由首次入圍影帝獎項的王柏傑，以主演電影《疫起》拿下影帝寶座，影后則由《本日公休》陸小芬不負眾望奪下。而今年台北電影獎大贏家是《疫起》，共奪5項大獎；《哈勇家》奪3項排名第二。百萬首獎則頒給同時獲得最佳紀錄片的《鑽石水族世界》。

新科影帝王柏傑擊敗游安順、蔡凡熙、張孝全、林柏宏，他上台致詞時激動落淚，劈頭就講了一句F字開頭的粗話，接著說：「15年前拿北影最佳新人，我現在34歲，終於拿到了（影帝）。」王柏傑的女朋友謝欣穎今年擔任北影評審，為確保評選公平，情侶倆已一周未見面，王柏傑在台上放閃說：「謝謝評審（謝欣穎），我終於敢看妳了，妳頭髮變直了！」還笑說晚上終於可以跟謝欣穎一起睡覺，至於是否該要求婚？他說：「讓我享受一下這個時刻，現在求婚太複雜了。」

王柏傑在後台首訪時特別感謝台北電影節，從最佳新演員獎的鼓勵到影帝的肯定，「北影圓了我的一個夢，這個獎想獻給20年前在第一線幫我們守住的醫護人員，跟這3年抵擋疫情的醫護人員，現在張孝全現在要叫我學長了！」

影后則由陸小芬不負眾望奪下，她息影超過20年，因為1位忠實男粉絲和導演傅天余的優秀劇本，讓她一復出拍《本日公休》就奪下台北電影獎最佳女主角獎。她一上台就哽咽到無法說話，「我是很開心不是很傷心。」激動地說自己20年來都把自己當成新人，每天反省、學習，「這個獎對我來說就是最佳新人獎。」

陸小芬特地把獎獻給傅天余，能夠拍到一部好的劇本，跟碰到一個懂她的導演 ，真的很感恩，「謝謝導演寫出這麼棒的劇本，也把機會給我，這個獎是屬於妳的。」她也榮幸能和一群年輕演員、熱愛電影的工作人員一起工作，也感謝監製吳念真率領優秀團隊，「是從未感到的溫暖和被照顧。」