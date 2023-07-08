國民黨2024總統參選人侯友宜民調持續落後，引發黨內焦慮，黨籍立委鄭麗文還放話要「換侯」引發不少爭議。媒體人黃暐瀚指出，黨內醞釀的不是換侯，而是退回初選，「凝聚共識，改善體質，面對九月，迎向一月」，若重來一次，侯友宜在民調等指標還是最高，第二次推出來也不是壞事。但藍委王鴻薇認為，目前黨內並沒有像當年換柱一樣，有成熟的換侯共識。

黃暐瀚今(8日)在政論節目《少康戰情室》表示，他知道國民黨內有人想「把侯友宜的提名做一點調整」，甚至有「主席是不是也該負責」的想法；黃暐瀚也透露，這些人在焦慮的是民調低於20%又墊底，看起來不會贏，「他們不是要換侯，而是要退回初選，『凝聚共識，改善體質，面對九月，迎向一月』」，退回之後侯友宜還是最強的，那九月就還是侯友宜。

他也提到，鄭麗文說的是「對侯友宜不公平」，因為黨中央是希望在侯友宜、郭台銘之間二選一後，兩個人能夠團結，可是看起來郭台銘並沒有團結，顯然5月到7月的磨合有點像螺絲崩牙、鎖不起來，需要退回去重來，若照這個說法，回去再辦初選、民調之後，侯友宜還是勝出，屆時把侯友宜第二次推出來會更名正言順，也不是什麼壞事。

黃暐瀚提起2015年換柱的現場，當時朱立倫親口告訴他，換柱不是為了自己當總統，而是很多立委提名人都說非換不可，只剩三個月就要投票。他說，當時的心情朱立倫也有感覺，那現在傳出換侯的聲音，朱立倫應該體諒這些人的心情，不是要反朱、反侯，而是認為現狀真的不太妙。

同台的國民黨立委王鴻薇表示，2015年換柱時，她作為洪秀柱的發言人是陪到最後一刻，那場全代會是加開，早上處理換柱、下午提名朱立倫參選，一天內完成，前總統馬英九、前立法院長王金平都在場，由時任主席連戰發言，對於換柱一事，「國民黨裡面，大家確實是講好的」，所以洪秀柱才說自己是小女子被國民黨大男人換掉。王鴻薇指出，馬英九幾天前才和侯友宜擁抱，王金平也舉辦前、現任立委的後援會挺侯，並不認為現在國民黨有換侯的共識。

國民黨桃園市議員凌濤說，去年九合一大選，桃園市長選舉張善政的民調一度落後，當時也傳出要換掉張善政、朱立倫要負責，但最後還是有撐下來；8年前換柱時，朱立倫被罵翻，現在卻用一樣的說詞要求朱立倫換侯，「那朱立倫平白被罵8年了嗎？」

凌濤強調，「現在的黨中央團隊不是像去年那麼好搞！戰鬥力有經過去年的檢驗，所以朱立倫可以氣定神閒的說不會換侯」，黨內的中常委每到禮拜一就開始放話說，「禮拜三中常會風雨欲來、烏雲密布，一定有大事發生」，但每一次都是晴空萬里，哪一次中常會有下雨，都是平和的！他也呼籲，真的不要再搞事了，再搞民眾都不會接受。