基隆1名劉姓男子因手遊「Garena決戰時刻」結識1名女網友，2人產生曖昧情愫，去年6月2人裸聊時劉男竊錄下女網友揉胸影片，後來女網友有了新歡，劉男竟將女網友揉胸的影片傳給他前男友，又利用女網友的身分在臉書申請帳號，直到女網友發現報案，事件才曝光。法官依犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月；妨害秘密罪4月；個資法2月。合併執行有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，基隆1名劉姓男子與A女2021年因手機線上遊戲「Garena決戰時刻」結識，2人並產生曖昧情愫。2022年6月間某時，劉男在住處，與A女視訊聊天時，竟為滿足己慾，基於無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之犯意，在A女不知情之情形下，利用手機側錄A女裸露上半身並揉胸之影片。

事後劉男得知A女已另結新歡因而心生不滿，竟基於散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之犯意，2022年10月11日0時至16時許間之某時，以手機用LINE，將影片接續傳送予其陳姓友人及A女李姓前男友觀覽，使特定多數人得以見聞。

劉男又以A女之姓名申辦臉書帳號後，在臉書社團「《Garena決戰時刻》非官方靠北社團」，以上開臉書帳號刊登A女Instagram帳號及個人照片之貼文，足生損害於A女。A女於111年10月11日18時許，發現遭人利用自己名義在臉書社團刊登貼文，隨即報警處理，為警循線查獲。

法官審酌被告不思以平和成熟之方式解決感情問題，竟竊錄告訴人身體隱私部位，並將竊錄之影片散布予特定多數人觀覽，又恣意利用告訴人個人資料冒名註冊臉書帳號刊登貼文，非但侵害告訴人個人隱私，亦將造成告訴人身心無法磨滅之長久創痛及陰霾，所為應予非難；依犯無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月；妨害秘密罪4月；個資法2月。合併執行有期徒刑6月，可易科罰金。可上訴。

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