史上最昂貴的天文儀器-詹姆斯•韋伯太空望遠鏡(JWST)剛剛發布了土星的拍攝影像，終於完成了太陽系4大行星的特殊攝影，在紅外線下的木星、土星、天王星海王星，呈現了與可見光波段完全不同的風格。

科學警報(ScienceAlert)報導，6月25日，NASA發布了韋伯望遠鏡的土星照片，經過處理後，我們發現土星光環非常耀眼，在黑暗中閃耀著金色的光芒；相比之下，土星本體卻相當灰暗，也看不太出上頭的雲帶。

韋伯的土星照片，光環比行星本體還要明亮很多。(圖/NASA)

這是因為韋伯望遠鏡觀察宇宙的主要波長，是近紅外線和中紅外線。這些波長在肉眼上是看不見的，但它們卻可以告訴我們很多事情。

以土星為例，它表現灰暗就知道它的雲層之下沒有多餘的熱源，而光環如此明顯，則適合更詳細地研究土星的環和衛星。

研究團隊希望能夠識別出新的土星環結構，甚至可能識別出其他未被發現的新衛星。

韋伯的木星照片放大，極光與光環都被記錄。(圖/NASA)

韋伯拍攝的木星也是一絕，在去年 8月發布了韋伯的木星照片時，科學家以「太令人驚嘆」來形容。比如韋伯輕易的捕捉到木星兩極的永久極光，以及木星脆弱1道光環。

韋伯在開機之後不久，海王星是它最早拍攝的目標之一，因為它是太陽系最遠的行星，而科學家當時有些擔心過亮的目標對韋伯不安全，然後韋伯也交出了出色的照片，是讓我們 30 多年來，再一次對這個冰巨星有了新的認識，包括哈伯望遠鏡也難以見到的海王星光環，竟然就被韋伯完整的觀察到。

韋伯的海王星照片，光環與衛星，行星表面的雲層被突顯。(圖/NASA)

它拍到海王星 14 顆已知衛星中的 7 顆，以及其大氣層中的亮斑。其中大部分都是風暴活動，雖然它離太陽如此遙遠，卻有著強烈的大氣環流。

天王星距離我們也很遠，但它也是一個巨大的怪人。雖然體積與海王星非常相似，但兩顆行星的色調略有不同。而且天王星是傾斜的，這也很難解釋。

韋伯在 2023年4月發表了天王星照片，它拍攝到天王星環13道中的11個道，以及南北極冠上空，無法解釋的大氣增亮現象。雖然它沒有解決歷史難題，但這些新的研究課題則更為重要。