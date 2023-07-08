迎接解封後第一個暑假，香港旅遊發展局首度在灣仔海濱舉辦「樂聚維港嘉年華」讓民眾免費參加，於今（8日）起的一連5個周六日都會熱鬧登場，活動期間在沿岸集結水上演唱會、極限動運、雜耍特技表演、演唱會轉播及美食攤位等，其中的水上演唱會更由樂壇天后陳慧琳打頭陣開唱，吸引許多民眾攜家帶眷、呼朋引伴一同在美麗的維多利亞港景陪襯下邊吃邊玩，港旅局表示，5個周末假日預計將有10萬人次來共襄盛舉。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示：「『樂聚維港嘉年華』是『開心香港』的項目之一，嘉年華將各地流行文化、體育、音樂及街頭藝術等多元化的娛樂共冶一爐、匯聚維港，務求帶來感覺新鮮的周末節目，讓大眾歡樂暢聚，享受寫意夏日時光。同時，這次嘉年華亦為備受旅客推祟的維多利亞港增添活力新面貌，展現香港多元化節目，豐富旅客留港體驗。」

第一次登場的「樂聚維港嘉年華」共計將有10天，今起連5個周六日登場，地點在灣仔「水上運動及康樂主題區」、灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」及灣仔臨時海濱花園，佔地逾3萬平方米，港旅局精心安排一系列精彩節目及活動讓民眾免費參與欣賞，帶來疫後不一樣的夏日海濱假期，本報記者也直擊現場向讀者分享「樂聚維港嘉年華」的亮點活動。

「樂聚維港嘉年華」的水上演唱會吸引大批民眾搶看。（何書青攝）

由25支來自本地及海外的表演隊伍組成風格不同的街頭表演，每周以一個特色主題沿灣仔海濱長廊作街頭演出，從充滿歐陸風情的雜技和雜耍、動感熱情的森巴鼓樂，到源遠流長的功夫和扯鈴表演，都會時刻引人注目。

「樂聚維港嘉年華」沿著灣仔海濱開跑，帶給民眾一連5個周六日的豐富活動。（何書青攝）

不少表演者與觀眾更將熱情互動，當中前澳洲藝術體操冠軍選手會以超卓的技藝送上LED呼啦圈表演，炫幻光影在晚上份外吸引；曾在澳洲巡迴演出，大受小朋友歡迎的大象藝術裝置更首度在港曝光，以非洲森林大象為藍本的藝術裝置栩栩如生，幾可亂真；糅合傳統舞獅與LED燈效的醒獅團，為嘉年華增添熱鬧氣氛。

「樂聚維港嘉年華」現場設置美食攤位。（何書青攝）

全球X-game極限運動熱潮持續，備受年輕一族追捧，更陸續列入奧運比賽項目。 香港旅遊發展局特意在嘉年華設置戶外X-game表演區，邀請多名本地、內地、及日本的越野單車（BMX） 與滑板的頂尖好手，包括國家隊滑板選手、年僅 14 歲的陳燁，以及「香港滑板界一哥」陸俊彥等，展現高難度的花式，為嘉年華注入活力及吸睛度。

嘉年華邀來精彩的街頭藝人在現場表演。（何書青攝）

隨著霹靂舞已被納入2024年巴黎奧運會新增項目，活動特意邀請本地霹靂舞及街舞精英， 包括奧運霹靂舞香港代表隊成員曾子驊，以及本地霹靂舞舞團 Good Job Brother 及香港首個少兒街舞團 Funky Heroes，在強勁的節拍下盡展爆發力，帶領觀眾投入充滿動感的舞動時刻。

香港的維多利亞港景色享譽全球，香港旅遊發展局打造水上舞台，共上演20場維港水上音樂會，將音樂與港畔景致連繫，呈獻豐富音樂盛宴。連5周的音樂會將分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯」及「電音狂熱」5大主題，將遼闊音樂領域以及新生代的音樂配搭，呈現大家眼前。逾40組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場。

民眾也可在此欣賞極限運動表演。（何書青攝）

包括香港樂壇天后陳慧琳、唱作歌手馮允謙、王菀之，以及新生代音樂人Tyson Yoshi、吳林峰、Lolly Talk；大陸樂隊 Project Ace、「OST 女王」崔子格；台灣金曲獎候選歌王 Hush、創作歌手YELLOW黃宣；泰國新星TYTAN及南韓饒舌歌手Reddy等，表演流行音樂、搖滾樂、電音等豐富風格。

每場音樂會約可容納2500名觀眾參與，當中8成為香港市民。音樂會現場沒有劃位及不設坐位，門票在6月27日及7月17日分兩輪在香港旅遊發展局電子平台免費發放。即日起可於Discover Hong Kong網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可領取最多2場音樂會門票（每場1套2張門票），數量有限，領完即止。入場時出示門票上的QR Code作為掃描之用，每個QR Code只限1人使用，只可使用1次。

「樂聚維港嘉年華」開幕首日的水上演唱會邀來歌壇天后陳慧琳開唱。（何書青攝）

7月8日起為期1個月，每晚8點上演的「幻彩詠香江」將加強燈光效果，在嘉年華舉行的10天，更特別增設水上煙火特效，能欣賞得到炫麗的煙火與維港美景互相輝映的壯觀景色，既熱鬧又浪漫。此外，為了讓旅客能更愜意享受嘉年華，活動特設休憩區，並提供盛夏飲品小食，讓參與嘉年華盛會的遊客玩得更舒適。

沿岸草坪區設置大屏幕轉播水上演唱會，許多人來此感受野餐氣氛。（何書青攝）

沿岸草坪區也設置大屏幕轉播水上演唱會。（何書青攝）

「樂聚維港嘉年華」詳情可至網站查詢。(點我)