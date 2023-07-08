黑人陳建州遭控性侵未遂，妻子范瑋琪力挺到底，不僅與丈夫聯名提告大牙求償千萬，還幫丈夫說話卻被抓包說謊，因此遭到炎上，7日傍晚宣布取消原定9月的演唱會。對此作家謝知橋就指出，把票低價轉讓人的恐成為最大贏家，但也擔憂會衍生出糾紛。

謝知橋在臉書發文表示，這次范瑋琪取消演唱會，最大贏家大概是前幾天把票低價轉售的人，主辦單位把錢刷退回自己的信用卡，然後對方花500元跟自己買一張廢紙，直接現賺，但他也認為，此事可能會產生一波糾紛。

不少網友也留言：「靠夭，門票變期貨XD」、「賺翻了賺翻了」、「而且不是買一張，是買四張唷」、「4張算下來直接現賺7120耶」、「有良心的應該要退款給買票的」、「根本流氓做法」。但也有人認為買的人可以將票券寄回領取退款，才真的賺到，對此謝知橋貼出退票辦法，指出只有在超商購票並使用現金付款者，才需要將票券寄回，網路購票刷卡者則會直接退款到刷卡戶。

此外還有馬來西亞網友表示，在當地看到相關新聞，發現自家網友也都對這對夫妻冷嘲熱諷，直問「他們夫婦是不是在整個華語圈都顧人怨？」

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