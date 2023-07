韓國男團「CRAVITY」近日舉辦首次世界巡迴演唱會「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ 」,台北站8日在台大體育館登場,吸引1500名粉絲朝聖,9位成員帶來出道3年多來精選的20首夯曲,滿足LUVITY們(官方粉絲名)的期待,從開場一連串動感舞曲〈Get Lifted〉、〈Baddie〉、〈My Turn〉,到浪漫輕快情歌〈Give me your love〉、〈Maybe Baby〉等,更獻唱今年3月發行的新專輯中主打單曲〈Groovy〉,大秀MV中吸睛的「電臀舞」。

除賣力唱跳外,CRAVITY也還不忘甜撩台灣LUVITY,隊長世琳先是用中文高喊「我很想你們」,又用台語告白「我愛你」,美籍台裔成員ALLEN回到「主場」更興奮喊:「希望大家享受今晚的演出,讓我們一起爽一個晚上!」此外,ALLEN和宇璸更驚喜清唱一段〈想見你想見你想見你〉,ALLEN清亮的歌聲驚艷全場,宇璸則略顯害羞地跟著唱,更稱自己為了這段中文歌昨晚「真的有很努力地練習」,團員也幫腔:「宇璸真的很認真練唱!」隨後ALLEN提議再唱一次,並揪台下粉絲大合唱,現場氣氛相當溫馨。

CRAVITY賣力唱跳20首歌,還不忘甜撩台粉。(D-SHOW提供)

ALLEN再次回到家鄉開唱心情格外興奮,去年底的見面會上看到爸媽坐在台下應援激動落淚,這次也特別邀請他們來看自己的在台首場巡迴演唱會,他說:「媽媽跟我說,來看兒子的演唱會一直是他的夢想,能幫她『圓夢』,感覺很有成就感!」今年世界巡迴首爾站結束後,ALLEN也曾短暫休假回台跟家人團聚,「很難得有時間能陪家人,特別找爸爸一起去逛夜市,覺得很溫暖,也有重溫童年的感覺!」其他成員聽聞後直說羨慕,更起鬨跟經紀公司許願希望下次來台北能多排一天讓他們去陽明山、淡水、台北101等景點來個「DAY TOUR」,世琳更喊:「希望有機會芒果冰吃到爽!」

CRAVITY此次3天2夜的台灣行,昨天中午一抵台就馬不停蹄地接受訪問,為求演出盡善盡美更一路彩排到半夜,現場他們也跟粉絲分享這次來台灣吃了哪些美食,除了珍珠奶茶、雞排、芒果冰外,宇璸跟珉熙還趁著彩排後的空檔私約去吃火鍋當消夜,結果話剛講完,就被其他團員開玩笑「抗議」喊「為什麼只有你們兩個去吃,沒有揪我們!」頓時讓宇璸對著大家傻笑,只好故作尷尬地跟團員們說:「那不如今天表演結束後大家一起去吃!」結果讓其他團員拱說:「那就宇璸買單囉!」