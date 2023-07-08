韓國男團「CRAVITY」近日舉辦首次世界巡迴演唱會「2023 CRAVITY THE 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ 」，台北站8日在台大體育館登場，吸引1500名粉絲朝聖，9位成員帶來出道3年多來精選的20首夯曲，滿足LUVITY們（官方粉絲名）的期待，從開場一連串動感舞曲〈Get Lifted〉、〈Baddie〉、〈My Turn〉，到浪漫輕快情歌〈Give me your love〉、〈Maybe Baby〉等，更獻唱今年3月發行的新專輯中主打單曲〈Groovy〉，大秀MV中吸睛的「電臀舞」。

除賣力唱跳外，CRAVITY也還不忘甜撩台灣LUVITY，隊長世琳先是用中文高喊「我很想你們」，又用台語告白「我愛你」，美籍台裔成員ALLEN回到「主場」更興奮喊：「希望大家享受今晚的演出，讓我們一起爽一個晚上！」此外，ALLEN和宇璸更驚喜清唱一段〈想見你想見你想見你〉，ALLEN清亮的歌聲驚艷全場，宇璸則略顯害羞地跟著唱，更稱自己為了這段中文歌昨晚「真的有很努力地練習」，團員也幫腔：「宇璸真的很認真練唱！」隨後ALLEN提議再唱一次，並揪台下粉絲大合唱，現場氣氛相當溫馨。

CRAVITY賣力唱跳20首歌，還不忘甜撩台粉。（D-SHOW提供）

ALLEN再次回到家鄉開唱心情格外興奮，去年底的見面會上看到爸媽坐在台下應援激動落淚，這次也特別邀請他們來看自己的在台首場巡迴演唱會，他說：「媽媽跟我說，來看兒子的演唱會一直是他的夢想，能幫她『圓夢』，感覺很有成就感！」今年世界巡迴首爾站結束後，ALLEN也曾短暫休假回台跟家人團聚，「很難得有時間能陪家人，特別找爸爸一起去逛夜市，覺得很溫暖，也有重溫童年的感覺！」其他成員聽聞後直說羨慕，更起鬨跟經紀公司許願希望下次來台北能多排一天讓他們去陽明山、淡水、台北101等景點來個「DAY TOUR」，世琳更喊：「希望有機會芒果冰吃到爽！」

CRAVITY此次3天2夜的台灣行，昨天中午一抵台就馬不停蹄地接受訪問，為求演出盡善盡美更一路彩排到半夜，現場他們也跟粉絲分享這次來台灣吃了哪些美食，除了珍珠奶茶、雞排、芒果冰外，宇璸跟珉熙還趁著彩排後的空檔私約去吃火鍋當消夜，結果話剛講完，就被其他團員開玩笑「抗議」喊「為什麼只有你們兩個去吃，沒有揪我們！」頓時讓宇璸對著大家傻笑，只好故作尷尬地跟團員們說：「那不如今天表演結束後大家一起去吃！」結果讓其他團員拱說：「那就宇璸買單囉！」