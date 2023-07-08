環保署7日召開「協和發電廠更新改建計畫」環評會議，卻中途逕自變更會議場地，改為視訊會議，黑箱作業引發社會譁然。國民黨立委賴士葆指出，從深澳電廠、觀塘三接以至四接等環評，蔡政府已成為程序不正義的慣犯累犯，不斷改寫、創造環評「最黑暗的一天」歷史紀錄，未來還有五接、六接、七接，只有下架民進黨才能停止這個夢魘。

賴士葆在臉書指出，蔡政府是程序不正義的慣犯，在立法院、行政院甚至獨立機關等經常性上演黑箱作業或踐踏民主程序的做法，累計記錄不勝枚舉，當良知和良心已經被政治利益薰心的考量所泯滅，於是完全不在乎社會觀感，任憑笑罵由他。

他說，昨天基隆四接的環評會議，在眾目睽睽之下膽大包天、目無法紀的環保署官員及環評委員竟然在中場休息的時間逕行挪移會議到另外地點，改為視訊會議，試圖強行闖關，粗暴鴨霸的行徑令在場關心的人士錯愕到難以言喻，最後在群情激憤之下流會，被環保人士稱為環評史上最黑暗的一天。

賴士葆表示，事實上，這樣的描繪已經多次，也就是蔡政府不斷地在改寫創造環評的黑暗歷史紀錄，回顧過去強行通過深澳電廠環評、強行通過觀塘三接環評等等歷歷在目。環評會議原本是中立客觀專業評估的會議，這幾年環評的公信力完全被踐踏，當環評跳過程序正義進入黑箱，讓政治力來主導，整個公正、公平、公開都付之闕如，剩下的只是按照執政黨的旨意舉手投票，這樣的昨是今非，令早年與在野的民進黨並肩作戰的環保人士難以接受，很難想像在朝的蔡政府完全背棄當初環保的理念與初衷。

賴士葆強調，可以想見蔡政府對三接、四接天然氣接收站不惜操弄環評強行過關的急迫心情，因為少了核電，只能用更多的天然氣來接手。為了非核家園的民進黨黨綱，全台灣民眾付出無法計算的重大代價，包括空氣汙染導致健康的耗損、停電斷電對企業和民眾的影響、對藻礁及珊瑚等環境的破壞、基隆民眾擔心四接東移可能導致滅港的惡夢等，這一切只有下架民進黨才能停止這樣的夢魘。