▲市議員曾怡芳表示，曾經飼養的小狗也是慘遭未栓好的大狗咬死，因此能感同身受。並呼籲飼主一定要繫好狗鍊，保護自己也保護他人。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆百福公園傳出虐死貓事件！有民眾帶狗至百福公園遛狗，卻疑似沒有綁好牽繩，任由凶猛的狗狗將流浪貓活活咬死，民眾憤而將錄影影像PO網到基隆臉書社團，希望能肉搜到不負責任的飼主，希望可以移送法辦。對此基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，該行為恐已違反動保法，嚴重要處2年以下有期徒刑。

基隆臉書社團近日有民眾貼文指出7日晚上8點半左右，在七堵百福公園停車場附近，有民眾帶2隻狗遛狗，卻都沒綁牽繩，竟放任凶猛狗兒咬死貓咪，相當危險，並表示若被咬的是小孩怎麼辦？

另有民眾表示，看到流浪貓被這樣咬死，同樣是養毛小孩的飼主難道不會心痛？只見影片中貓被兇猛的狗咬到甩來甩去心好痛，最後貓咪慘被咬死了也沒通報處理就離開，相當可惡。也有民眾指出，寵物沒繫牽繩傷害其他動物依法是有罰則的，建議肉搜這位飼主送辦。

市議員曾怡芳針對此事表示，看到影片真的很悲痛，身為愛護毛小孩的一份子，真的不忍直視，並指出其先前也有飼養小狗，也是慘遭未栓好突然衝出的大狗咬死，非常感同身受。曾也呼籲民眾，遛狗務必要繫好狗繩，今天萬一被咬的是孩子，那後果絕對不堪設想，也希望飼主可以將心比心，保護自己也保護他人。

動保所長陳瑞濱表示，依據《動保法》第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。如果放任狗咬動物沒阻止，就違反動保法第6條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可依第25條送地檢署偵辦。

陳瑞濱說，依據內容情節可處2年以下有期徒刑或拘役，併科罰金20萬元至200萬元。針對本案動保所將調查飼主資料，請其到案說明，再依法送檢署偵辦。