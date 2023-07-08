街舞盛典Red Bull Dance Your Style台灣大賽，8日在兒童新樂園盛大登場，破千名觀眾擠爆舞台圍觀全台多元舞風PK賽，迎接全台最強舞者誕生。最終由AT-MURDERER 、P.L.A舞團的JUN（陳俊），披著爺爺的泰雅族服登場一舞奪冠，將代表台灣在11月4日前往德國的法蘭克福，與全球舞者同台競技。

Red Bull Dance Your Style台灣大賽登場兒童新樂園，打造前所未有的街舞派對，頂尖舞者們舞動樂園，以流行歌曲即興迎戰對手，展開無差別舞風賽事。最終由AT-MURDERER 與P.L.A舞團的JUN（陳俊）對戰來自IP LOCKERS的LILMO（呂亞儒），JUN（陳俊）在即興肢體律動演繹歌曲，透過轉圈、折腰和特別地板招式令全場驚嘆，奪下2023年度台灣冠軍。

今年23歲、舞齡13年的 冠軍JUN（陳俊）表示：「Dance Your Style觀眾反應，激發我的腎上腺素超出以往表現。今年我穿爺爺的烏來泰雅族族服應戰，希望在天國的爺爺可以看見我的舞蹈！」對於將代表台灣前往德國法蘭克福參與世界總決賽，他將熱血備戰：「我將補充體力、舞技與能量，期待在總決賽中挑戰全世界，透過舞蹈交流證明自己。」

街舞賽前由「國語作業簿」DJ Mr.Skin賴皮以華語金曲為賽事暖場，觀眾熱情搖擺猶如派對；「宜蘭泰雅妹妹」舞團帶來原住民創新舞蹈展現力與美，律動引爆全場歡呼。賽事中DJ Afuro George以流行音樂隨機出題，舞者們輪番對尬，舞動不同曲風，包含日韓、泰國與西洋流行歌，舞曲、嘻哈、饒舌輪番播送，也有華語經典李玟、黃小琥與台灣樂團茄子蛋引爆全場跟唱。中場表演由「Steady Point」帶來人氣舞蹈，為壓軸賽事引爆熱潮，冠軍最終戰在頑童金曲《SOUTH SIDE》終結，為兒童新樂園帶到最嗨點。

第一次參賽就挺進四強賽的Ranny（劉凌宇）表示：「Red Bull Dance Your Style不論是選歌或是賽制，都跟一般街舞比賽很不一樣。聽到喜歡的音樂會讓我想多跳一些，讓我忘記了輸贏。」而首次到現場擔任觀眾評審的藝人許凱皓則說，「有好幾首歌一出來，我都忍不住想上台跟著跳！相當好玩！」

Red Bull Dance Your Style無差別舞風的對抗賽，今年度匯聚Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、Popping、Locking、Afro Dance舞蹈風格輪番上陣尬舞，猶如盛大街舞鬥陣派對。Red Bull Dance Your Style由DJ以流行音樂出題、觀眾擔任評審。今年台灣大賽冠軍舞團的奪冠，將代表台灣前往德國與全球舞者同步角逐世界冠軍。