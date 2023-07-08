天后李玟（CoCO）離世，讓外界都相當不捨，尤其她生前和富商尪Bruce多次傳婚變，Bruce更爆出外遇，還有她罹癌跑出去旅遊等，遭到網友撻伐，而他繼發出訃聞稱李玟是「親愛的妻子」後，現又被發現他疑似更新社交平台簡介，寫下「一直對老婆很好」，引起熱議。

Bruce近日才發出訃聞，稱李玟是「親愛的妻子」，會深深懷念她，不過卻遭到網友撻伐，對此，李玟二姊李思林（Nancy）也發聲澄清，發訃聞並未經過她們娘家同意，「這是她老公發的，並不是我準備的」。

疑似李玟富尪Bruce的IG截圖瘋傳。（圖／取自微博）

而現微博又流傳一張截圖，疑似是Bruce的IG帳號，他更新簡介，用英文寫下: 「I was always nice to her（我一直對她很好）」、「Rest in peace my dear wife Coco Lee（願你安息，我親愛的妻子李玟）」，似乎是在回應外界輿論，不過目前已搜不到此帳號。後來有網友注意到，該帳號與Bruce名字有一字之差，多了一個z，推敲可能不是他本人IG帳號，只是假帳號。

Bruce近日發訃聞寫道：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。葬禮細節待定，容後公布。」