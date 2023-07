天后李玟(CoCO)離世,讓外界都相當不捨,尤其她生前和富商尪Bruce多次傳婚變,Bruce更爆出外遇,還有她罹癌跑出去旅遊等,遭到網友撻伐,而他繼發出訃聞稱李玟是「親愛的妻子」後,現又被發現他疑似更新社交平台簡介,寫下「一直對老婆很好」,引起熱議。

Bruce近日才發出訃聞,稱李玟是「親愛的妻子」,會深深懷念她,不過卻遭到網友撻伐,對此,李玟二姊李思林(Nancy)也發聲澄清,發訃聞並未經過她們娘家同意,「這是她老公發的,並不是我準備的」。

疑似李玟富尪Bruce的IG截圖瘋傳。(圖/取自微博)

而現微博又流傳一張截圖,疑似是Bruce的IG帳號,他更新簡介,用英文寫下: 「I was always nice to her(我一直對她很好)」、「Rest in peace my dear wife Coco Lee(願你安息,我親愛的妻子李玟)」,似乎是在回應外界輿論,不過目前已搜不到此帳號。後來有網友注意到,該帳號與Bruce名字有一字之差,多了一個z,推敲可能不是他本人IG帳號,只是假帳號。

Bruce近日發訃聞寫道:「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告:經過與抑鬱症的長期鬥爭,李玟CoCo於2023年7月5日離世,享年48歲,全部家人陪伴在側。CoCo是一位內外美麗兼備,溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手,一位才華洋溢的表演者,一位關心年輕一代的導師,摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。葬禮細節待定,容後公布。」