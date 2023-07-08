2023年第25屆台北電影節今（8）日晚間在中山堂舉行，今年有292件作品報名，在經過複選評審討論下，選出29部作品入圍；在今晚激烈角逐後，最後由得到5大獎的《疫起》成為本屆大贏家，而首次執導的柯震東以《黑的教育》入圍8獎，但1個獎都沒抱回。

柯震東首當導演作品《黑的教育》入圍８項大獎。（粘耿豪攝）

王淨擔任今年北影大使。（圖／粘耿豪攝）

【第25屆台北電影節得獎名單】

●最佳劇情長片：《哈勇家》

●最佳導演：《疫起》林君陽

●最佳男主角：《疫起》王柏傑

●最佳女主角：《本日公休》陸小芬

陸小芬和王柏傑奪下本屆北影最佳男女主角。（圖／粘耿豪攝）

●最佳編劇：《關於我和鬼變成家人的那件事》吳瑾蓉、程偉豪

●最佳男配角：《本日公休》傅孟柏

傅孟柏以《本日公休》拿下最佳男配角。（圖／粘耿豪攝）

●最佳女配角：《一家子兒咕咕叫》楊麗音

●卓越貢獻獎：劉振祥

●最佳新演員：《青春並不溫柔》葉曉霏、《哈勇家》洪金輝

●最佳攝影：《罪後真相》王均銘

●最佳剪輯：《哈勇家》陳建志

●最佳紀錄片：《鑽石水族世界》黃琇怡

●最佳短片：《大日子》江宗傑

●最佳視覺效果：《疫起》嚴振欽、罡風創意映像有限公司

●最佳動畫片：《鷺鷥河》

●傑出技術：《疫起》Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩（特效化妝造型）

●最佳美術設計：《疫起》黃美清、涂碩峯

●最佳造型設計：《查無此心》施筱柔、張甫丞

●最佳配樂：《查無此心》楊琬茜

●最佳聲音設計：《一家子兒咕咕叫》杜篤之、江宜真、陳煜杰