台北是這次亞洲巡迴的第一站，ATEEZ抵台後便在飯店養精蓄銳。（COMEON JKSSP提供）

ATEEZ演唱包含安可在內共22首歌。（COMEON JKSSP提供）

韓國大勢男團「ATEEZ」出道5年紅遍全球，6月推出的新專輯首周便賣出150萬張，挾帶著高人氣首度來台，今（8日）晚間在台北南港展覽館開唱，吸引6000名粉絲到場，8位成員以夯曲〈HALAZIA〉揭開序幕，接著便迫不及待的向現場打招呼，開心喊「終於來台灣了，亞洲巡迴第一站就是台灣」，並讚台灣ATINY（官方粉絲名）「你們是最棒的」，台下也熱情尖叫回應，讓鍾浩直呼「ATINY是出了名的團結！」

首度來台的ATEEZ抵台後便在飯店養精蓄銳，8日中午前就進場彩排，由於是亞洲巡迴第一站，所以絲毫不敢馬虎，對飲食的要求也是希望準備高蛋白的肉類為主，為的就是要將最佳狀況呈現給等待許久的台灣ATINY。活動上，他們也有感而發的說，世界巡演時發現無論走到哪都有歡迎他們、喜歡他們的人，至今仍覺得神奇且感動，也與現場約定「往後的日子要互相扶持，我們也會成為ATINY的力量。」。

今晚ATEEZ換了4套服裝，演唱包含安可在內共22首歌，包括〈Answer〉、〈Say My Name」、〈Guerrilla〉，還有拿下多個音源榜冠軍的〈BOUNCY〉，掀起全場最高潮，也不忘秀出「大家好」、「幸會」、「我愛你」等中文，最後獻唱〈The Real〉結束此次台北演唱會。接下來將依序前往香港、曼谷、新加玻以及馬尼拉，離台班機不公開。