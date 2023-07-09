前立委黃國昌將舉辦「公平正義救台灣」遊行，號召民眾16日上凱道，自己卻陷入畸零地違法變成停車場和住宅違建爭議。媒體人黃揚明表示，黃國昌現在終於知道中天電視台的難處了，也終於知道監督蔡政府會被抄家、會被清算。

黃揚明8日在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，黃國昌這一次停車場的事情，他最大的敗筆，一開始就講得很滿，稱是種菜的畸零地，當人家一看是停車場的時候，就會有反差，黃國昌自己就要承擔。

黃揚明接著指出，黃國昌過去檢驗別人的時候，是用很高的標準；當自己被檢驗時，就開始推三阻四，自然會有反差。而綠營側翼攻擊黃國昌的事情，沒有一件事情是在黃國昌卸任立委後才發生的。就像是當你背離了我、修理我，就把你的黑歷史全部挖出來。

黃揚明點出，黃國昌現在終於知道中天電視台的難處了，也終於知道監督蔡政府會被抄家、會被清算、會被對付，他體會到了。當初他在反紅媒，對付中天電視台的時候，可能沒想到會有這件事情。

黃揚明表示，黃國昌就是一個律師，不然他被提名為某政黨不分區立委時，他的財產有違法，該查就要查。監委賴振昌被踢爆房子有違建，後來就自己拆除，一樣當選監委。黃國昌也終於體會到監督政府的反作用力，有多強。綠營的側翼把他當成前立委顏寬恒模式來對付時，一定會感同身受，後悔當年反中天。