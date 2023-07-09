世界上吃素的人不在少數，然而加拿大一項針對約25萬人的大型分析結果顯示，若想降低早死機率，減少中風、罹患心血管疾病或心臟病突發的風險，葷食恐怕還是得多少吃一些才好，否則可能會錯過較為健康的6大「關鍵」必吃食材。

綜合加拿大電視公司新聞網（CTV News）、英國《每日郵報》報導，加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）與人口健康研究所（Population Health Research Institute）合作，針對全球80國總計24.5萬人進行的大型分析結果顯示，魚、全脂乳製品、堅果、豆類、蔬菜、水果，在全數攝取足量的情況下，能夠有效降低中風、心血管疾病、心臟病發作的機率。適量攝取未經加工處理的紅肉與非精製的全穀類，也有助於降低上述疾病風險。研究成果已於6日發表於《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）。

這80國包含低、中、高收入國家，24.5萬人資料來自好幾個大型研究，包含曾經罹患、未曾罹患心血管疾病者，而且把年齡、性別、腰臀比例、教育水蛭穩、收入、城鄉、體能活動、吸菸與否、糖尿病、是否使用降血脂藥物或高血壓藥物、熱量攝取總額，均列入分析考量。

醫界與學界此前擔心，紅肉可能與癌症、心臟疾病有關。不過，由人口健康研究所的全球「前瞻城鄉流行病學」（Prospective Urban and Rural Epidemiological，PURE）設計的最佳健康飲食組合，並未完全排除紅肉。

加拿大這項研究指出，適量攝取未經加工的紅肉，對健康有益處。（示意圖／Shutterstock）
加拿大這項研究指出，適量攝取未經加工的紅肉，對健康有益處。（示意圖／Shutterstock）

「PURE菜單」僅選擇天然食物，建議攝取量為：每星期吃3到4份豆類、2到3份魚肉；每天吃2到3份水果、2到3份蔬菜、1份堅果、2份全脂乳製品。至於全穀類、紅肉或禽肉，每天每種建議攝取1份即可。

世衛組織估計全球每年1790萬人死於心血管疾病，在所有死亡人數占了將近32%；若單看與心臟病、中風有關的死亡人數，占比高達85%。

研究人員把參與分析民眾的健康飲食得分設定為0到6，得分5以上就列為死亡風險較低。研究期間，比起得分1以下的人，同年齡且得分5以上者的死亡風險低30%，中風、心血管疾病、心臟病突發的風險各少了19%、18%、14%。24.5萬人平均得分為2.95分。

主持這項研究的學者曼提（Andrew Mente）表示，低脂食物是大眾飲食、食品業、政策制定者的關注焦點所在，營養標示著重於減少脂肪、飽和脂肪攝取，「我們的研究建議應該優先增加具有保護力的食物攝取比例：例如魚類、乳製品還有往往因熱量高而不受青睞的堅果。把乳製品攝取量可以不必壓得太低，尤其全脂類。」曼提說，這與現代營養學的看法一致，乳製品（尤其全脂乳製品）可針對高血壓、新陳代謝症候群提供保護力。

曼提說，這是迄今為止世界上最多樣化的營養、健康結果研究，也是唯一一項具有足以代表高、中、低收入國家的研究；在受調的各個經濟體，均可從一般健康人士、心血管疾病患者、糖尿病患者身上觀察到「PURE」菜單與健康結果之間的關聯。

並未參與本研究的美國波士頓塔弗茲大學（Tufts University）營養學家莫扎法利安（Dariush Mozaffarian）說，綜合考量PURE得出的最新結果與此前其它報告，他呼籲應重新評估現行嚴格避免全脂乳製品的飲食調配菜單。

文章來源：Why these six foods are key to reducing the risk of heart attacks and strokes: study
文章來源：Not eating enough of these six foods may lead to heart disease and an early grave, global study warns (and it doesn't look good for vegans)
氣候變遷不只熱壞眾生 老人這項「健康危機」恐增44％
足科醫師「NG鞋黑名單」榜首是這雙 糖尿病友尤其別穿
俄烏開戰500天》澤倫斯基踏上這座小島：烏克蘭勝利之地
#早死 #中風 #心臟病 #心血管疾病 #全脂乳製品