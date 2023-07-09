世界上吃素的人不在少數，然而加拿大一項針對約25萬人的大型分析結果顯示，若想降低早死機率，減少中風、罹患心血管疾病或心臟病突發的風險，葷食恐怕還是得多少吃一些才好，否則可能會錯過較為健康的6大「關鍵」必吃食材。

綜合加拿大電視公司新聞網（CTV News）、英國《每日郵報》報導，加拿大麥馬斯特大學（McMaster University）與人口健康研究所（Population Health Research Institute）合作，針對全球80國總計24.5萬人進行的大型分析結果顯示，魚、全脂乳製品、堅果、豆類、蔬菜、水果，在全數攝取足量的情況下，能夠有效降低中風、心血管疾病、心臟病發作的機率。適量攝取未經加工處理的紅肉與非精製的全穀類，也有助於降低上述疾病風險。研究成果已於6日發表於《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）。

這80國包含低、中、高收入國家，24.5萬人資料來自好幾個大型研究，包含曾經罹患、未曾罹患心血管疾病者，而且把年齡、性別、腰臀比例、教育水蛭穩、收入、城鄉、體能活動、吸菸與否、糖尿病、是否使用降血脂藥物或高血壓藥物、熱量攝取總額，均列入分析考量。

醫界與學界此前擔心，紅肉可能與癌症、心臟疾病有關。不過，由人口健康研究所的全球「前瞻城鄉流行病學」（Prospective Urban and Rural Epidemiological，PURE）設計的最佳健康飲食組合，並未完全排除紅肉。

加拿大這項研究指出，適量攝取未經加工的紅肉，對健康有益處。（示意圖／Shutterstock）

「PURE菜單」僅選擇天然食物，建議攝取量為：每星期吃3到4份豆類、2到3份魚肉；每天吃2到3份水果、2到3份蔬菜、1份堅果、2份全脂乳製品。至於全穀類、紅肉或禽肉，每天每種建議攝取1份即可。

世衛組織估計全球每年1790萬人死於心血管疾病，在所有死亡人數占了將近32%；若單看與心臟病、中風有關的死亡人數，占比高達85%。

研究人員把參與分析民眾的健康飲食得分設定為0到6，得分5以上就列為死亡風險較低。研究期間，比起得分1以下的人，同年齡且得分5以上者的死亡風險低30%，中風、心血管疾病、心臟病突發的風險各少了19%、18%、14%。24.5萬人平均得分為2.95分。

主持這項研究的學者曼提（Andrew Mente）表示，低脂食物是大眾飲食、食品業、政策制定者的關注焦點所在，營養標示著重於減少脂肪、飽和脂肪攝取，「我們的研究建議應該優先增加具有保護力的食物攝取比例：例如魚類、乳製品還有往往因熱量高而不受青睞的堅果。把乳製品攝取量可以不必壓得太低，尤其全脂類。」曼提說，這與現代營養學的看法一致，乳製品（尤其全脂乳製品）可針對高血壓、新陳代謝症候群提供保護力。

曼提說，這是迄今為止世界上最多樣化的營養、健康結果研究，也是唯一一項具有足以代表高、中、低收入國家的研究；在受調的各個經濟體，均可從一般健康人士、心血管疾病患者、糖尿病患者身上觀察到「PURE」菜單與健康結果之間的關聯。

並未參與本研究的美國波士頓塔弗茲大學（Tufts University）營養學家莫扎法利安（Dariush Mozaffarian）說，綜合考量PURE得出的最新結果與此前其它報告，他呼籲應重新評估現行嚴格避免全脂乳製品的飲食調配菜單。