大陸上海市一名李姓男子近日在網上發表自己每天划船上下班的影片，引發網友關注。李男說，他之所以選擇划船上下班，是偶然發現公司旁邊的河道是通的，也有一些戶外運動者在划船，經過勘探後發現這條路徑是可行的，於是便開始嘗試。

《澎湃新聞》報導，李男表示，他每天上班划船單程6公里，時間約50分鐘左右，加上步行去水上的時間，總共需要花費約1小時。對於以後的日子，李男還有諸多展望。他目前正在計劃划船去滴水湖，預計需要2天的時間，因此在裝備上還需要再次精進。

李先生的行為引起網友熱議，不少人驚呼「他好酷」、「有沒有共享小船」、「這個想法我也有過」、「一舉多得，挺不錯的」、「共享快船，上班不塞車，停船不收費」、「問題是，你到公司後把船放在哪裡」、「偷稅漏稅啊，車船稅交了嗎」。

另外，也有人提到「地方海事局沒干涉嗎？有些地方民船沒經批准是不讓下水自駕的」、「我也想補問一個問題。划船一小時會餓嗎？到公司還吃飯嗎」、「如果發生意外，我是說如果，算工傷嗎」、「不違法。又是無動力的，安全措施到位規範，河道管理處辦一下簡單手續即可」、「挺好，至少不堵。6公里騎單車也很快，但沒有划船鍛鍊身體。哈哈哈」。

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