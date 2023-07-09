科技業成台股主流，緯創市值創新高。(圖/先探投資週刊提供)

台股上半年漲幅近兩成，進入七月除權息旺季，指數持續上漲，惟漲勢集中，ＡＩ、網通股、汽車及零組件、海運股及觀光旅遊等總市值大躍進，持續成為台股主流。

美股上半年無懼升息，由科技股領軍，從特斯拉、輝達倍數飆漲，總市值最高的蘋果及微軟股價創歷史新高，費半指數大漲四五％、那指也大漲三一．七三％，比標普及道瓊的上漲十五．九二％及三．五七％高出不少。尤其輝達股價從去年底的一四六．一四大漲至四三九．九美元，漲幅高達兩倍；特斯拉則從一二三．一八大漲至二七九．八二美元，漲幅一二七％。

另外，臉書也從一二○．三四上漲至二八八．七三美元，漲幅一．四倍。輝達、臉書及特斯拉代表著ＡＩ及電動車（臉書原本致力於元宇宙開發，轉而發展大型語言人工智慧）。

今年全球景氣並無太大亮點，美國拚命升息，中國經濟冷復甦、俄烏戰爭持續進行，台灣外銷訂單連續九個月衰退，只有印度表現還可以，所以年初微軟轉投資的OpenAI推出的ChatGPT引發ＡＩ風潮，令市場眼睛一亮，席捲科技業。

緯創旗下小金雞不只一隻

ＡＩ心臟主要供應商輝達，股價從年初上漲至今，連帶著力於ＡＩ開發的臉書也類似。輝達季報連續亮眼，並說需求極為旺盛；ＡＩ潮流近期似乎有點退潮，但是OpenAI執行長表示主要是輝達ＧＰＵ一直未全部到位，以至於影響已經發展至第四代的ChatGPT更進一步向前推進的腳步放緩。

不過仔細想想，輝達ＧＰＵ必須用高階晶圓代工，全球高階晶圓代工有九成集中在台積電，使用七奈米及五奈米製程，於是令原本產能利用率不到五成的這兩種高階製程，產能利用率拉升至七成以上，台積電今年股價上漲約三二．四％，但總市值從一．一六兆拉升至一．五兆元，若以全球科技業來看，總市值超過五千億美元、排名九名。

蘋果、谷歌、亞馬遜、臉書及微軟等則各自研究自己的ＡＩ晶片，整個ＡＩ產業帶來的伺服器榮景預期遠超過一般想像。各機構也對ＡＩ市場商機做出評估，大致上到二○三○年以前，複合年成長率都超過三成，商機超過一．八兆美元以上。而毫無疑問台灣上從晶圓代工，下到伺服器代工都是全球主要供應商，包括晶片、散熱、載板、交換器、電源供應器等，都有機會雨露均霑，帶動台股上市及櫃買今年上漲。台灣是世界ＡＩ產業的軍火供應商，可以說只要美國科技股續漲，費半及那指未跌破十日線前，台股就有機會跟進。

最重要是ＡＩ晶片必須安裝在ＡＩ伺服器中，這幾乎都是台廠天下，生產ＡＩ伺服器的緯創、緯穎、廣達，加上英業達，股價大漲。今年漲幅最大的緯創，董事長林憲銘指出，台灣的ＩＣＴ（資通訊）產業在疫情期間這幾年大家都沒賠錢，在全球ＩＣＴ產業及下游製造市場的年營收總和六千億美元中，台灣就高達七成，他認為「台灣ＩＣＴ業者的本益比應在十到二十倍才是合理區間」。並表示緯創更在一七、一八年就開始進行數位轉型，後續又把ＡＩ演算法、模型導入。此外，他也提到，緯創旗下的小金雞不只有緯穎，包括緯軟這兩家上市櫃子公司，都沒有讓股東失望，其它還在孵化中的新事業，未來都有爆發成長的潛力。

廣達總市值超車聯電

緯創除息二．六元前，股價先創歷史新高，除息後再填息，去年底總市值八五二．六億元，如今大漲至三千億元，大漲二．五七倍，在台股總市值排名從不到八○名，躍升至三○名。緯創五月ＥＰＳ○．六四元，市場預估全年有機會賺四元，明年上看五．五元以上，林憲銘說，台灣ＩＣＴ業者的本益比應在十到二十倍才是合理區，果如此，緯創股價或上看一二○至一三○元。

另一家伺服器代工的緯穎，預計第四季開始將拉高ＡＩ伺服器比重，法人預計今明兩年ＥＰＳ有挑戰一百元以上機會。而緯穎總市值已經超過二千六百億元，去年底總市值排名六三，如今已來到三五。緯創加緯穎今年合計總市值增加超過三千三百億元，相當於一家統一超總市值。

ＭＳＣＩ明晟五月份公布最新季度調整，在ＭＳＣＩ全球標準指數方面，此次新增兩檔股票：創意、緯創，皆是從全球小型指數轉進標準型指數。六月份帶來不小外資買盤，緯創成為ＡＩ伺服器股最大指標之一。

五月份Nvidia創辦人黃仁勳特別為廣達旗下伺服器大廠雲達站台，並將標誌性的皮衣給雲達總經理楊麒令穿上，給雲達做足面子。其中，Nvidia最新架構ＭＧＸ首波就是由雲達取得供貨資格，是少數能率先販售的廠商。

廣達過去每年ＥＰＳ六至八元間，配息率也高，這次四月除息馬上填息且一直上漲，股價創本世紀最高。首季ＥＰＳ雖僅有一．六八元，但是市場預估全年至少也有賺七元以上機會，董事長林百里表示，廣達已經趕上ＡＩ時代，六年前就卡位，如今這趨勢已成為市場焦點，ＡＩ伺服器是廣達主力產品之一，除了針對ＣＳＰ的ＡＩ伺服器外，汽車與ＡＩ連結是要發展的方向，未來產品都要有ＡＩ才會有賣點。廣達持續上漲總市值已達六二○○億元以上，超過聯電、南亞、台塑、中信金，逼近國泰金，居第九名。若富邦金、台塑化再不爭氣，廣達排名有機會再向前調升。

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