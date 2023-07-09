投資理財正夯，許多小資投資人選擇每月定期定額存股ETF，期待能翻轉人生，但理財Youtuber摳摳坦言，這樣做不會變有錢或財富自由，只有透過提高投資金額及拉長投資時間兩招，才有辦法讓複利效果大到能夠改變人生。

摳摳在個人頻道「懶錢包 Lazy Wallet」上表示，以投資0050為例，每個月投入3千元，領到的股利也持續投入，經過20年投入成本72萬可以翻到226萬；如果是每個月扣款4千，最後成本96萬可以翻302萬；每個月扣款5千，成本120萬成長至377萬。

即使如此，這樣慢慢存、享受複利，但距離財富自由仍有一段差距，摳摳則提出2招解決辦法，包括增加投資金額與拉長投資時間，「貫徹被動投資，利用定期定額與市場型ETF，堅持買進持有，專注提升本業獲得加薪升遷機會，或學習第二第三專長斜槓，有更多錢就能提高投入的額度。」

摳摳也列出「中資族」的定期定額版本，如果每個月投入2萬買ETF，經過20年，成本為480萬，但資產會成長至1511萬；每月投入3萬成本為720萬，最後資產會翻至2267萬，每月投入4萬成本為960萬，資產會成長至3023萬，投資規模越大，複利效果就越驚人。

另一項要點則是拉長投資時間，摳摳表示，投資越早開始越好，因為時間與複利會帶來驚人回報，「大家可以套72法則進行估算，72除以年化報酬率可以得到大約投資幾年能夠翻倍（翻倍時間），時間越長翻倍的次數也越多。」

摳摳總結，「一開始錢不多不要緊，那都是必經之路，但從上面的案例可以發現，經過20年就可以有這樣的成果，多數人從進入職場到退休，都會經歷比這更長久的歲月，可以把握機會，再把資產財富往上推高。」