「把握每次服務過程，都是一種學習和成長。」信義房屋新堀江店吳頡麟榮獲「2023台灣服務業大評鑑」的「服務尖兵獎」，服務力備受肯定。過去，他曾經當過健身教練，疫情爆發後決定轉換跑道；雖然一開始對不動產領域不甚了解，靠著公司提供的扎實教育訓練，加上善用過去累積的銷售經驗，每次服務客戶後，都貼心詢問「有沒有什麼需要改進的地方？」即時掌握客戶對自己的評價、將缺點快速改正，因而獲得獎項肯定。

吳頡麟高中是體育班，大學雖然就讀資管系，卻對相關內容興趣不大，大學畢業後決定回歸體育專業，擔任健身教練。吳頡麟說，健身教練除了指導學員鍛鍊身體，也帶有銷售性質，需要推薦會員購買健身課程，因此，在疫情爆發、健身教練的工作不得不停擺後，他決定改做其他業務性質工作，希望職涯發展性更高、更穩定。

最後決定加入不動產仲介業，吳頡麟笑說，自己的當時想法很簡單：「雖然銷售的物品不同、客單價差距也很大，但我相信『服務』的原則是一樣的。」而且，買賣房屋是人生大事，也攸關資產安排、人生規劃等，「硬推銷」未必有用。換言之，「只要服務做好、擁有足夠的專業，就有可能成功！」秉持這樣的心態，吳頡麟選擇加入全台直營的信義房屋。

信義房屋吳頡麟（左二）與同事、夥伴。(圖/信義房屋 提供)

透過扎實的培訓課程、師徒制，吳頡麟逐步累積作為房仲經紀人員的專業力；在服務力方面，他延續過去當健身教練時的習慣，每次服務後，都會詢問客戶「服務過程有沒有需要改進的地方？」有些客戶會回饋「你剛剛講話太快、專有名詞聽不太懂」，他就懂得之後講話要更注意抑揚頓挫、適時詢問客戶是否有不理解的地方；又或是房仲習慣用Line推案子給客戶，但有時客戶看過後沒有太多反應，他會詢問「這些案子是否有您不滿意的地方？」客戶就有可能進一步分享「我不喜歡暗廳、喜歡廁所開窗」等細節，有助於日後更精準配案。

「從每次服務、每一位客戶身上學習」成為吳頡麟成長的關鍵，尤其每次協助客戶成交，就像參與客戶的人生大事，在在都讓他感受房仲工作的意義、重要性。此次獲得「服務尖兵獎」肯定，吳頡麟也希望，持續秉持一貫的服務精神，繼續幫更多客戶完成家業夢想。