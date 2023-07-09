中國大陸為全球最大稀土生產國，握有約80%的稀土供應，北京政府近日更宣布，將對鎵、鍺兩項稀土及相關工業化合物進行出口管制。陸商務部前副部長魏建國則撂下狠話：「這只是中國反制的開始」。有節目提到，現在外界擔心「銻」也會被列入管制，若成真將對美國軍工業造成嚴重影響。

7日的中天節目《全球大視野》提到，現在各界都很擔心中國大陸下一個會封鎖的關鍵原材料是銻，該物質可以應用在砲管、鉛彈硬化、子彈、半導體材料等地方，產品廣泛使用在穿甲彈、夜視鏡上。

對於北京政府可能會管制「銻」出口，前陸軍中將帥化民指出，飛彈、砲彈在大氣摩擦的情況下，需要耐高溫；穿甲彈需要讓彈尖特別硬，才能打穿戰車的鋼板，尖端武器對於稀土跟關鍵材料的需求量是很大的，「沒有那個東西就沒有那個效果。」

節目中還提到，8月1日將列入管制的鎵，近年來被美國軍武公司拿來作為打造新型電子掃描陣列雷達的材料。帥化民表示，不管天上飛的飛機，還是海上的航母跟航艦，雷達都是要命的東西，沒有雷達敵人哪裡來都不知道，美國的雷達都不停在翻新，中國大陸的航母跟055大驅的雷達也都在積極求進化。