近幾年線上課程成為熱門話題，許多民眾也會購買課程充實自我，近日有網友發現線上課程平台「ShiFu」竟請來前立法院長王金平開課，雖還沒有詳細資訊，但課程內容僅寫「談判協調」，就讓許多網友超興奮。

臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」8日發文，貼出王金平在「ShiFu」平台的課程預告，目前課程內容僅寫「談判協調」，預計2023年8月開課。「台灣迷因」說，「前立法院長『喬王』王金平，將開設線上課程教授談判協調的技巧，我想這等級跟麥可喬丹教你打球差不多了吧」，以後跟人家談判，先嗆一句「我跟王金平學的」，人家就先縮了。

台灣迷因也留言「不負責任課程內容猜測」，還在留言區直接標註民進黨黨團總召柯建銘，喊話「總召，該考慮一下出課了吧」。

網友紛紛留言：「藍的我只服這位，溝通與做人真的厲害」、「期中報告：太陽花運動協調方案，期末報告：實作九月政爭危機處理」、「我退一步你退十步，皆大歡喜」、「王金平開協調課等同於韓導開萬用驚句課一樣啊，大師級的」。很多人都標註自己的朋友說「上課了」、「該報名了」、「這堂課就算花1萬我也想上，喬王的課欸，走了啦！」「先來拜碼頭，學學怎麼喬事情」。