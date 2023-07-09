美媒引述經濟學人智庫（EIU）報告指出，一旦台海爆發衝突，日本、南韓與菲律賓將受到最嚴重衝擊，原因是地理上最接近台灣海峽，與中國貿易密切，更重要的是，日韓菲同時與美國締結盟約。

CNBC報導，EIU定義的全面衝突，是假使中國升高緊張，導致中國、台灣與美國直接軍事參與。目前評估中國直接武力犯台的風險列為「非常不可能」。但若兩岸真的爆發衝突，日本、南韓及菲律賓的處境「最脆弱」，因為除了地理上接近台灣海峽、與中國貿易密切，更重要的是，日韓菲同時與美國締結盟約。

報告指出，日本、韓國和菲律賓都設有美軍基地，假使中國選擇發動戰爭，這三國就容易遭受中國先發制人的攻擊，「我們預期美國的參與將啟動該區域的安全聯盟行動，並直接影響澳洲、日本、紐西蘭、菲律賓和韓國，以及其他有美軍基地的國家，如泰國和新加坡。」

EIU還列出「曝險嚴重的市場」包括澳洲、馬來西亞、香港、泰國、越南。其中，香港並非受到實質破壞的風險，而是因為中國的經濟、投資及金融遭限制而受波及；至於澳洲、馬來西亞、泰國與越南面臨的風險，主要來自於與中國貿易往來廣泛、對台灣半導體的依賴，以及全球貿易流動對其經濟的重要性。

台海衝突也將衝擊全球半導體產業。EIU表示，最好的情況是海、空運被中斷，最糟狀況是台灣晶片廠完全被摧毀，無論任何情況，產業上下游都將造成衝擊。

EIU評估「進口台灣晶片的曝險度」，在亞洲經濟體中，日本風險最高、有47.6%晶片來自台灣，新加坡和馬來西亞風險居二、三名，其進口台灣晶片比重分別為40.5%、27.2%。

《經濟學人》今年3月估計，台灣生產全球60％的半導體晶片，生產90％的最先進晶片。