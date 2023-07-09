適逢暑期「青春專案」及桃園復興區水蜜桃旺產採收期，桃園市政府警察局大溪分局為保護青少年及防制季節性農產品遭不肖人士覬覦而衍生民生竊盜案件，特於水蜜桃之夜推廣活動季期間規畫「桃之邀喲」預防犯罪宣導活動及「護桃勤務」，減少犯罪被害並守護農民辛勞收成。

大溪分局表示，除於活動會場設置「機動派出所」，提供包括景點諮詢及受理報案等加值服務外，還全力實施「青春專案」及「識詐」宣導，以寓教於樂又老少咸宜的遊戲互動方式，引導青少年認識網路誘拐被害各式情境宣導，提升全民反詐意識，盼讓預防犯罪及交通安全等宣導達到最佳成效。

大溪分局長徐坤隆呼籲，隨網際網路普及，上網成為兒少主要活動之一，為避免兒少接觸有害兒少身心健康的網路內容，除提醒家長關心陪伴孩子外，暑假期間也要教導兒少自我保護觀念「五不一要」及遵守交通安全「行人停看聽、車輛慢看停」，共同維護治安、交通及婦幼安全。