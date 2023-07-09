對於透過評鑑激發良性競爭交流，提升水蜜桃品質，桃園市長張善政給予肯定。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市復興區8日晚間辦理水蜜桃推廣系列活動「水蜜桃之夜」，桃園市長張善政出席表示，水蜜桃之夜睽違4年再次舉辦，象徵大家克服考驗走出疫情，活動豐富包括水蜜桃公主決賽選拔、優質水蜜桃評鑑及多項精彩表演，順利選出「2023水蜜桃公主」、拉拉山之水蜜桃王、甜度王等獎項，期待明年繼續盛大辦理，與更多人分享拉拉山水蜜桃好滋味。

張善政指出，今年度優質水蜜桃評鑑共60組參賽，選出復興區拉拉山之水蜜桃王、甜度王、特優等及優等共15個獎項，今晚共有超過500人共襄盛舉。對於透過評鑑激發良性競爭與交流，持續提升水蜜桃品質的作法，張善政也給予高度肯定。

復興區長游正英表示，復興水蜜桃推廣暨水蜜桃公主選拔系列活動自1995年起，每年夏季辦理，選出水蜜桃公主擔任形象大使，協助公所推廣家鄉農特產品，至今已有20屆約100多名水蜜桃公主，本屆「2023年水蜜桃公主」選出第1至6名公主，公主冠軍獲得獎金6萬元，共同加入推廣拉拉山水蜜桃行列。