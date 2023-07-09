7月7日是造成中國抗日戰爭全面爆發的盧溝橋事變86周年，國防部當天也在臉書發文，文中提到「中共和俄羅斯的威權擴張」，國民黨前立委蔡正元狠批，該貼文隻字未提日本侵華，反批判中共和俄羅斯、把它們變得像加害人，「真是有病！」

國防部7日在臉書發文表示，盧溝橋事變具有歷史意義，昭示了唯有全國軍民團結一心、同心抗敵，方能抵禦侵略、捍衛國家。國防部並強調，面對中共和俄羅斯的威權擴張，抗戰精神既提供國人同心對抗中共威脅的指引，也是自由民主國家攜手抵禦侵略的歷史明證。

蔡正元昨（8）日在臉書發文指出，盧溝橋事變是日本全面侵華的起點，這場戰爭最終造成了上千萬中國軍民死亡。而在戰爭爆發初期，當時全世界只有俄羅斯的前身蘇聯，願意出手幫助中國，直到1939年因第二次世界大戰爆發，蘇聯才中斷了對華大舉軍援，但小型援助則未中斷。

蔡正元提到，抗戰期間台灣是日本的殖民地，在日本法西斯化和皇民化政策的影響下，有台灣人協助日軍侵華，此外，部分台籍日本兵個性殘酷，有不少人在戰後被國際軍事法庭判處死刑。蔡正元痛批，國防部臉書的該篇貼文混淆了盧溝橋事變的加害人和受害人，「難道現在的國軍已經『異化』為『台籍日本兵』了嗎？真是有病！」